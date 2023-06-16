萊坊：新加坡豪宅租金年增31%冠全球　香港跌3.6%

萊坊發布2023年第一季《全球豪宅租金指數》，全球10個主要地區截至今年3月的過去12個月，上漲約8.5%，而大多數市場的豪宅租金亦創下新紀錄，其中，新加坡的豪宅租金增長全球領先，期間上升約31.5%，而香港租金落後，按年下跌約3.6%。

該報告指出，上述10個地區包括香港、新加坡、英國倫敦、澳洲悉尼、加拿大多倫多、美國紐約、摩納哥、日本東京、瑞士日內瓦及新西蘭奧克蘭，其全球豪宅租金指數平均較疫情前的頂峰還高出約14%，當中，新加坡除按年租金大升外，按季及按半年計，都分別上升約6.4%與14.2%，同樣是眾地區中升幅最大。而香港按季及以半年計，則錄得約0.5%及1.9%的升幅。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港自通關後，豪宅租賃市場氣氛明顯好轉。隨着成功申請高才通計劃的海外人才所帶來的需求日增，預計該類租賃活動將逐漸增加，並帶動租金上升。預計2023年豪宅租金將上漲約5%。

報告亦顯示，倫敦及紐約的豪宅租金指數按年同上升，漲幅分別約16.9%及10.3%。另一個按年租金下挫的城市為奧克蘭，跌幅約0.8%。