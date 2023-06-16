陸秉鈞：美國新舊經濟股走勢兩極化　有何投資啟示？

踏入6月，2023年已過去接近一半，美國股票市場內AI科網等新興行業VS傳統行業的走勢這半年出現嚴重兩極化。自本年ChatGPT興起後帶起整個「AI狂潮」。哪怕是沒有資深科技知識的投資者也知道，本次人工智能升級無論對技術研發、資金投入等的要求，都是世界級企業才能加入的「遊戲」來。

亦因此，不同於以往熱潮能夠席捲大小公司，無論是炒賣資金還是長線資金，都早有「共識」集中於以微軟(MSFT.US)(筆者曾於2月16號於此欄目上推介過)、英偉達(NVDA.US)( 筆者曾於3月16號於此欄目上推介過)為首的一眾世界級科研企業。在「賺錢效應」出現下(這裏指的是投資者買入股票後持續獲利，使到投資者繼續投放資金於股市中，然後股票市場又因此而強化並持續增長，形成良性循環的一種說法)，推動資金湧向並非主力於AI但財報表現亮麗、具有同級市值規模的科網企業，例如亞馬遜(AMZN.US)、Meta(META.US)、奈飛(NFLX.US)等。

而近日資金更進一步熱炒推動行業標準的Tesla(TSLA.US)，進一步幫助納指挑戰新高。因此，納指於本年漲幅達30%(截止6月13號)，猶如「狂牛」再現。另一邊廂，同樣是美股，代表傳統經濟行業的道瓊斯工業平均指數，本年就只有3%的漲幅。同樣是「3」，卻差天共地。

凡事必有因，出現如此兩極化的原因，除了科網股的增長動力較傳統行業強勁外，本次AI狂潮帶來的影響，不僅僅是為行業帶來長遠的增長因素，更有可能是革新未來不少行業的生態甚至是我們日常的生活模式，就像當年蘋果公司(AAPL.US)為世界帶來輕觸式智能手機一樣。相關技術的設計擁有者，從此將掌握環球市場的企業話語權，企業的估值，自然是可以給予「非一般」的溢價了。這亦某程度上反映資金追逐並推高整體行業估值，是有一定的實則理據支持。尤其是本次受惠市場資金狂熱追捧的企業，都是巨型企業，本身已有堅實的財務根底和已持續盈利的商業模式，就算熱潮已過，甚至冷卻下來，也不會衝擊到公司的根基，保持盈利增長只是「快與慢」和「時間上」的問題而已。

在此安全系數和溢價預期下，手握巨資的基金為不跑輸同行，本次熱潮也自願或被迫跟進其中，這又再進一步加強本輪升勢和鞏固了企業現在的高估值。

這亦解釋了為甚麼明明市場對美國經濟增長前景憂慮重重、但納指卻上演着另一個故事的演繹般。按照以往經驗，兩極化的修正，比較少機會是由高估值的納指大幅下跌收窄距離，反而更多次數是在資金輪動下，在某幾個時段當中，在納指「喘息」的同時，資金「追落後」讓「低估值」的道指成分股也先後「跑起來」，最終讓道指出現跑嬴納指的表現來收窄差距。若然美國沒有重大壞消息，只要息率變化趨勢不是遠超市場預計，相信下半年美國道指和納指之間也會較大機會上演這樣的輪動。投資於美國指數下，道指走勢相信更值得在下半年關注。

(資料來源：騰訊自選股，富途牛牛)

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)