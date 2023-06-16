【新盤追擊】弦岸散發都市悠閒魅力

鴨脷洲基建配套日漸成熟，港鐵南港島綫的效應，再加上港府推動的「躍動港島南」計劃，令整個地區都有煥然一新的景象。據美聯物業高級分區營業經理蘇玉燕(Anita)表示，港島區新盤向來缺乏供應，而位於南區的鴨脷洲，近年因為受惠港鐵南港島綫通車效應，區內物業大受追捧，價值亦不斷提升，不論買賣及租賃都相當活躍。又稱，南區近年發展迅速，當中加快黃竹坑工廈活化，就令區內有不少商業項目陸續落成，從而帶動周邊住宅發展。

交通是弦岸賣點之一，樓盤距離港鐵利東站A1出口，僅3分鐘步程，由利東站上車乘搭3個站，即到達金鐘站，盡享鐵路優勢。另外區內亦有多條巴士及小巴路線，而樓盤旁邊的街渡，更能穿梭香港仔及港島多處地方。

不單如此，弦岸所在的鴨脷洲大街，更是南區居民的美食天堂，如果再想多點選擇，又可以到附近的利東商場、以及香港仔中心一帶；若然駕車前往數碼港商場，亦只需要約5分鐘。值得一提的，位於港鐵黃竹坑站上蓋的港島南岸商場THE SOUTHSIDE亦將於今年落成，屆時行街睇戲又多一個好選擇。

南區好山好水，向來都不愁戶外活動，在弦岸旁邊就已經是鴨脷洲公園及鴨脷洲海濱公園，被綠樹林蔭包圍，令人心曠神怡。另外區內亦有赤柱、淺水灣等多個水清沙幼的海灘，以及有多條行山徑，包括南朗山、香港仔郊野公園、薄扶林郊野公園等都深受歡迎。當然不少得著名的主題樂園海洋公園。想知樓盤更多資訊，即Click片了解啦。