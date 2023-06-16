【跌勢轉急】二手樓價指數連跌3周　累跌約1.13%

中原城市領先指數CCL最新報166.02點，按周跌約0.48%，較對上一星期下跌約0.04%轉急，連跌3周共約1.13%。本周指數是反映5月底美國債務上限談判期間的市況，港股大幅波動，市場觀望，二手樓市成交淡靜，整體樓價持續窄幅偏軟。近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數三升六跌，累跌約1.41%。CCL繼續在165點到168點之間反覆。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.25點，按周跌約0.54%。CCL(中小型單位)報165.78點，按周跌約0.53%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌約1.43%及約1.26%。CCL(大型單位)報167.28點，按周跌約0.24%。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報165.87點，按周跌約2.64%，指數重回2023年2月水平。新界東CCL_Mass報179.28點，按周跌約0.47%，連跌2周共約0.93%。九龍CCL_Mass報162.25點，按周升約0.63%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報156.99點，按周微升約0.03%，連升5周共約3.59%。

樓價回軟，以致2023年升幅收窄。2023年計，CCL累升約5.90%，CCL Mass升約7.00%，CCL(中小型單位)升約7.13%，CCL(大型單位)升約0.37%。港島升約6.40%，九龍升約7.61%，新界東升約5.45%，新界西升約7.96%。