【收市開Show】憧憬內地出招刺激經濟 股民追貨定減磅？
2023年06月16日 16:17
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港股周五(16日)重上兩萬關，最多升327點，高見20,155點，但受制100天線(約20,163點)，收市升211點，報20,040點，成交增至1,754億元，而以全周計則升650點。展望下星期，憧憬內地財政政策及貨幣政策齊齊出台，刺激經濟，港股能否更上一層樓？惟北水連續兩日在升市下沽貨，反映係時候食胡？
外媒引述消息報道，內地政府最快在數天內公布，推出一系列提振經濟措施，包括數十億美元的基建計劃、放寬樓市限購、取消在較小城市購買第二個單位的限制，以及發行約1萬億元人民幣的特別國債等。另外，貨幣政策方面，內地6月貸款市場報價利率(LPR)下周公布，市場預期可能會非對稱下調，5年期LPR減幅較1年期大，其中1年期下調5個基點、五年期利率下調10至15基點，既達致支持房貸投放，但又不會加劇銀行息差壓力。內房板塊似乎最受惠？但近日反彈勢頭已反映相關利好消息？
內地發改委亦表示，將制訂出台恢復和擴大消費的政策。發改委已聯同工信部等，由本月至年底開展新能源車下鄉活動，根報涵蓋69款車型，以促進農村新能源車推廣，蔚來(09866)、小鵬(09868)等車廠股價續彈。新能源車股高追無有怕？還有甚麼內需板塊睇吓？
基建股跑出，內地5月份審批核准固定資產投資項目14個，涉及總投資2,888億元人民幣，主要集中在能源、交通等行業，中交建(01800)、中鐵建(01186)及中鐵(00390)等齊揚，反彈勢頭可否延續？
科技股做好，阿里巴巴(09988)盤中曾抽升4%，旗下天貓業務進軍歐洲，專注向當地消費者銷售當地品牌，據報已在西班牙實行試驗項目，目標是擴展至整個歐洲。另外，阿里雲昨(15日)在2023開放原子全球開源峯會上，公布1+4開源戰略，在操作系統、雲原生、數據庫、大數據四大開源領域之外，新增AI模型社區魔搭，旨在降低AI模型應用門檻。股價上望空間有幾大？
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