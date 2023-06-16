【收市開Show】憧憬內地出招刺激經濟　股民追貨定減磅？

港股周五(16日)重上兩萬關，最多升327點，高見20,155點，但受制100天線(約20,163點)，收市升211點，報20,040點，成交增至1,754億元，而以全周計則升650點。展望下星期，憧憬內地財政政策及貨幣政策齊齊出台，刺激經濟，港股能否更上一層樓？惟北水連續兩日在升市下沽貨，反映係時候食胡？

外媒引述消息報道，內地政府最快在數天內公布，推出一系列提振經濟措施，包括數十億美元的基建計劃、放寬樓市限購、取消在較小城市購買第二個單位的限制，以及發行約1萬億元人民幣的特別國債等。另外，貨幣政策方面，內地6月貸款市場報價利率(LPR)下周公布，市場預期可能會非對稱下調，5年期LPR減幅較1年期大，其中1年期下調5個基點、五年期利率下調10至15基點，既達致支持房貸投放，但又不會加劇銀行息差壓力。內房板塊似乎最受惠？但近日反彈勢頭已反映相關利好消息？

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