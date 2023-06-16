道期偏軟　日圓企141水平

美匯指數報101.828；港匯見7.8247；離岸人民幣(CNH)報7.1180；美元兌日圓報141.17；歐元處1.0951；英鎊報1.2785。金價報1,962.1美元。油價微升，布油報75.75美元，紐油處70.90美元。比特幣升0.56%至25,574美元。道指期貨跌3點。

焦點數據：

17:00 歐元區5月消費物價指數

22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數

-極兔速遞傳最快未來幾日遞表上市，最多集資78億。

-阿里總裁：馬雲仍是最大股東，公司力拓歐洲業務。

-富力創辦人張力將被引渡至美國，面臨刑事指控。

●滬深三大指數高收。滬綜指報3,273點，升20點或0.63%，成交額4,444億元人民幣。

-內地傳將推出重大刺激措施救經濟，放寬樓市限購。

-麥樸思：忽視中國屬大錯誤。

-瑞銀降內地經濟增長預測至5.2%。

香港經濟：

●6月份未補價第二市場公居屋成交按月挫逾20%。

●二手樓價指數連跌3周，累跌約1.13%。

外地經濟：

●日央行維持基準利率負0.1%，延續超寬鬆貨幣政策。

●鈴木俊一：貨幣匯價大幅波動不可取。

●澳洲勞工市場緊張，僱主推簽約花紅搶人。

人工智能：

●Meta首席AI科學家：人工智能仍不及狗仔聰明。

●「末日博士」質疑AI刺激經濟能力，憂陷10年滯脹。

企業消息：

●貝萊德申請推出現貨比特幣ETF，料提振幣圈信心。

●美銀料Tesla美國電動車市佔率3年後將跌至18%。

●英特爾德國新廠補貼傳日內敲定，料增至近850億元。