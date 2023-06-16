財政部：內地首5個月印花稅收入按年降14.6%

中國財政部公布，1至5月累計，印花稅收入1,848億元人民幣(下同)，按年下降14.6%。其中，證券交易印花稅收入891億元，按年下降36.9%。

1至5月累計，個人所得稅收入6,461億元，按年下降1.5%；企業所得稅收入22,759億元，按年下降1.9%。

1至5月累計，土地和房地產相關稅收中，契稅2,547億元，按年增長8.8%；土地增值稅2,579億元，按年下降15.5%；房產稅1,737億元，按年增長7.3%；耕地佔用稅529億元，按年下降11%；城鎮土地使用稅994億元，按年下降0.6%。

1至5月累計，國內增值稅32,089億元，按年增長93.5%。國內消費稅7,098億元，按年下降16.1%。

1至5月累計，全國政府性基金預算收入18,657億元，按年下降15%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入1,606億元，按年增長9.4%；地方政府性基金預算本級收入17,051億元，按年下降16.7%，其中，國有土地使用權出讓收入14,893億元，按年下降20%。