香港會計師公會：港宜建立ESG匯報準則　防範「漂綠」行為

環境、社會及管治(ESG)概念秉持可持續發展概念，有助企業管理風險，長遠可為投資者創造價值，帶動綠色金融已成為近年投資者及企業發展的關注焦點之一。政府數據顯示，去年在香港安排或發行的綠色和可持續債務總額超過805億美元，按年增逾四成。不過，隨着愈來愈多機構及企業推出不同類型的綠色金融產品 ，以及將ESG元素納入業務策略及匯報，同時為市場帶來「漂綠」(Greenwashing)隱憂。

「漂綠」誤導大眾 拖慢ESG發展進程

所謂「漂綠」，即是指企業為了迎合市場需求，以誇大或誤導方式推廣企業或其產品的「環保」或「可持續」形象。另一方面，隨着ESG相關的監管陸續推出，部分企業為避免審查，則採取「綠色沉默」(Greenhushing)策略，刻意在ESG領域相關的匯報中避重就輕、淡化甚至在相關議題上保持沉默。

不論「漂綠」還是「綠色沉默」，兩者均令投資者無法真實地了解企業及投資產品的ESG 表現，更會拖慢推動可持續發展及綠色認證發展步伐。針對有關情況，會計專業可在兩大範疇發揮關鍵作用。

會計專業兩大範疇防範「漂綠」

市場上一直缺乏一套統一的可持續發展指標，令企業可輕易進行「漂綠」行為，投資者亦難以就企業ESG績效進行比較。然而，國際可持續發展準則理事會(ISSB)計劃於今年年中公布首套可作為全球基準的國際可持續發展披露準則，有望為全球投資者和資本市場提供全面、完整、一致的可持續發展中氣候相關信息披露的準則，協助持份者了解ESG對公司營運及財務表現的影響。本港方面，香港會計師公會已獲財經事務及庫務局確認，可按現行《專業會計師條例》發布可持續發展準則。公會將引用ISSB的標準作為框架，逐步建立一套適合香港營商環境的可持續發展準則。

此外，公會亦與金融監管機構合作，推動將可持續匯報納入香港的企業匯報框架，促進香港的綠色及可持續金融的發展。

會計師具備財務匯報知識與實務經驗，並了解可持續發展的報告框架，可協助企業訂立及達到可持續發展目標外，亦可為相關匯報提供獨立鑑證，有效防範「漂綠」行為。

因應有關ESG資訊披露的市場發展及監管趨勢推陳出新，香港會計師公會積極協助會員提升相關技能。除編製有關ESG鑑證報告的技術指引，亦舉辦了一系列的ESG培訓課程，協助香港會計師與時並進，掌握實用的ESG知識與最佳實踐。

香港會計師公會