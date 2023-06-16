新盤搶客二手樓受壓　新屯門中心三房呎售8千餘元

新盤狂搶二手客，同區二手業主「無運行」，屯門私人屋苑成交呎價跌穿9,000元，新屯門中心三房單位，劈價至510萬元沽出，呎價約8,458元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧文頌表示，西半山李園低層C室，實用面積約2,160方呎，套五房及工人房設計，設獨立電梯大堂，以4,000萬元沽出，呎價約18,519元，約26年帳面升值3,750萬元。

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九龍區

●美聯李健暐表示，長沙灣長盛豪苑高層C室，實用面積約420方呎，兩房間隔，獲同區分支家庭承接，成交價668萬元，原叫價輕微調減4萬元，呎價約15,905元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣昇悅居2座中層E室，實用面積約510方呎，三房間隔，以約1,075萬元放盤約1個月，獲區內客以1,038萬元購入，呎價約20,353元。

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新界區

●置安居關伊諾表示，屯門新屯門中心4座低層D室，實用面積約603方呎，三房間隔，開價585萬元，連傢俬及電器，僅以510萬元售出，呎價約8,458元屬近年低位。

●世紀21天生置業黃偉祺指，屯門滿名山滿庭5座中層H室，實用面積約386方呎，一房間隔，望山景，叫價510萬元，獲上車客洽購，減價至500萬元沽，呎價約12,953元。

●美聯陳偉健稱，葵涌廣場3座中層C室，實用面積約493方呎，三房間隔，今年2月以820萬放售，減價至760萬元後獲洽購，最終累減86.2萬元，以733.8萬元易手，呎價約14,884元。

●中原王勤學表示，元朗映御1座低層C室，實用面積約374方呎，一房間隔，叫價525萬元，減價17萬元，以508萬元沽出，呎價13,583元，新買家為上車客。

●美聯張瑋津指，元朗采葉庭13座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價640萬元，新買家得知議息結果後，以628萬元購入市，呎價約13,652元。

●利嘉閣鄧啟林稱，元朗PARK YOHO Genova第29座高層C室，實用面積約626方呎，三房間隔，以780萬成交，呎價約12,460元，原業主持貨約6年帳面賺約38萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個月，叫價775萬元，獲買家706萬元承接，呎價約17,783元。

●中原黎宗文指，沙田富豪花園6月暫錄約兩宗買賣，屋苑N座低層C室，實用面積約560方呎，開價約715萬元，其後減至700萬元，議價後售620萬元，呎價約11,071元。

●中原周偉航稱，大圍區6月暫錄約8宗二手買賣，盛世5座南翼低層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後售1,138萬元，呎價約16,541元。

●中原陳耀榮指，馬鞍山迎海．駿岸8座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，減價20萬元，以830萬元易手，呎價約16,734元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山翠擁華庭7座低層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價680萬元，減價至633萬元獲買家承接，呎價約12,685元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海2座高層E室，實用面積約795方呎，三房間隔，享海景，叫價1,400萬元，放盤4年，累減102萬元，以1,298萬元成交，呎價約16,327元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳居屋顯明苑中層13室，實用面積約607方呎，區內分支家庭在未補價第二市場以約480萬元購入，呎價約7,907元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋欣明苑C座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，今年5月於未補價第二市場開價約280萬元，議價後售270萬元，呎價約6,733元。

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