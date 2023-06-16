【去美元化】中國連續兩月沽美債　持倉兩年間減1.7萬億

全球地緣政治環境日益分化，金融脫鈎已成為大趨勢，中國持續減持美債的長期趨勢未有改變！美國財政部公布的國際資本流動報告(TIC)顯示，中國於4月份的美債持倉總額跌至8,689.31億美元，按月下跌了約3.8億美元，乃事隔一個月再現跌幅。在撇除163.91億美元短期美債持倉後，以交易資金流數據統計，中國實際淨沽售7.46億美元的美債，為連續兩個月淨賣出。

要留意的是，美債持倉金額變化，除了受到交易活動影響外，亦會受到國債市場價格的升跌、持有的債券到期等因素影響，因此不能單純以單一月份的持倉量變化來判斷中國是否正在減持美債。更合理的比較方法，是對觀察一段較長時間的持倉金額變化，自2021年4月以來，中國持有的美債總額從10,960.8億美元，跌至8,689.31億美元，兩年內累計跌幅達到2,271.49億美元(約17,717億港元)或20.72%，這樣的跌幅自然不能只用債價下跌來解釋，唯一答案便是中國正在持續地減持美債。

至於TIC顯示的交易資金流數據，亦可以作為減持與增持的指標。以英國為例，其作為當前美國的第三大海外「債主」，雖然其持倉金額於4月按月大幅下跌了304.58億美元，跌至6,806.8億美元，但這並不代表其主動地減持美債。相反，從交易資金流數據可見，英國4月淨買入了45.47億美元的美國長期國債。

至於英國的持倉額為何會大跌，合理的推測是有一大批持有的美債到期，而且該國投資者未有積極地把取回的本金重新投入美債。

美資4月淨買121億中國股票

相比起減持美債持倉數字，更值得關注的是股市的資金流向。中國投資者於4月淨賣出了18.46億美元(143.98億港元)的美國股票；而同期美國投資者則淨買入了15.58億美元(121.52億港元)的中國股票。考慮到TIC報告所追蹤的是4月數據，正正是近期中港股市的反彈之前，意味美國資金早就偷步入市。反倒是中國投資者沽出美股，可能錯失了近日由人工智能(AI)熱潮持續推動的美股升浪。

整體而言，美國以外的投資者於4月淨出售了153.18億美元(1194.8億港元)的美股，扭轉了3月時淨流入的勢頭。作為當前美國的最大「債主」，日本則於淨買入了257.94億美元的長期美國國債；淨賣出了14億美元的美股。

另外，由於美國已暫停了債務上限，財政部正在加緊發新債「籌旗」，故接下來外國投資者持有的美債亦可能會增加。隨着年中結算臨近，許多大型基都可能會重新執倉，以平衝其投資組合，這亦會對資本市場帶來衝擊。

摩通：大型基金調整股債比重

摩根大通預計，包括主權財富基金和養老基金在內的長線投資者，將會重新賣出股票並買入債券，以實現資產配置的目標，這是自2021年第四季度以來轉向債券的最大再平衡資金流。該行更估計，大型基金由股轉債的調整可能牽涉到拋售1,500億美元(1.17萬億港元)的股票，並導致全球股票價格下跌3至5%。

一般而言，這些大型基金會的投資組合有60%為股票、40%為債券，而當股票價格上漲導致佔比太高時，則會賣出股票並買入債券，反之亦然。據摩通估算，日本政府養老金投資基金GPIF將不得不出售370億美元的股票才能回到其目標資產配置。挪威石油基金或將180億美元從股票轉到債券；瑞士央行或出售價值110億美元的股票。