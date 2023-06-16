一手樓搶閘推盤　啟德項目或端午節前開價

市區有多個全新盤部署推售，當中規模較大的啟德項目以快打慢，預告將於下周初上載樓書，緊接開放示範單位，有機會趕於端午節前開價。

●啟德HENLEY PARK料趕端午節前開價

●何文田站瑜一第1C期三房售2,070萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(16日)以2,070.99萬港元售出第5B座22樓A室，實用面積656方呎，三房間隔，呎價31,570元。據悉，整個瑜一系列項目迄今累沽413伙，套現近70億元。

●啟德天瀧聯同美聯送購物禮券

●黃竹坑站晉環四房呎價約37,800元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)售出1A座22樓A室，實用面積1,207方呎，四房間隔，成交價4,562.5萬元，呎價約37,800元。

●旺角利奧坊夥中原推父親節優惠

●黃竹坑站揚海三房售2,822萬元

●北角維峯·浚匯增7%折扣

此外，同系的西營盤藝里坊‧1號，亦同日修改價單，增加共6%折扣優惠，包括1%「優才折扣」優惠及5%「500天特惠折扣」優惠。另添加樓價2%的「傢俬津貼現金回贈」 。

●元朗錦田北PARK YOHO Genova下周二招標賣連天台戶

●長沙灣睿峰兩房1,222.9萬元成交

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周五(16日)沽出東翼28樓B室，為實用面積439方呎的兩房單位，成交價1,222.9萬元，呎價約27,856元。

●元朗錦田北PARK YOHO Milano下周二招標發售頂層特色戶

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房939萬元沽