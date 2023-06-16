一手樓搶閘推盤 啟德項目或端午節前開價
2023年06月16日 22:04
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市區有多個全新盤部署推售，當中規模較大的啟德項目以快打慢，預告將於下周初上載樓書，緊接開放示範單位，有機會趕於端午節前開價。
●啟德HENLEY PARK料趕端午節前開價
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周五(16日)公布部署下周初展開銷售流程，將於下周初上載樓書，有機會端午節前開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供的戶型涵蓋開放式至三房戶，並以兩房為主打。該盤享有維多利亞港及體育園區景致，預料高層單位會有海景，佔整體供應約一半。樓盤將於開價後開放現樓予公眾參觀。項目距離啟德港鐵站有約6分鐘步程。
●何文田站瑜一第1C期三房售2,070萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(16日)以2,070.99萬港元售出第5B座22樓A室，實用面積656方呎，三房間隔，呎價31,570元。據悉，整個瑜一系列項目迄今累沽413伙，套現近70億元。
●啟德天瀧聯同美聯送購物禮券
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(16日)公布夥同美聯物業，向買家送出置業優惠。美聯物業首席區域營業董事韋文俊表示，適逢父親節即將來臨，由即日起至6月30日，經該行購買任何單位的買家可獲贈價值約2萬港元的「父親節購物禮券」，名額5個，優惠總值約10萬元。
●黃竹坑站晉環四房呎價約37,800元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(16日)售出1A座22樓A室，實用面積1,207方呎，四房間隔，成交價4,562.5萬元，呎價約37,800元。
●旺角利奧坊夥中原推父親節優惠
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目，周五(16日)公布聯同中原地產送出父親節置業禮遇。中原地產董事劉瑛琳指，由即日起至6月30日期間，透過該行購買利奧坊系列指定單位的首5名買家，將可獲贈值價值約5,000元的運動課程體驗，優惠先到先得，送完即止，優惠總值2.5萬元。
●黃竹坑站揚海三房售2,822萬元
●北角維峯·浚匯增7%折扣
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，周五(16日)修改價單，增加共7%折扣優惠，包括2%「優才折扣」優惠及5%「500天特惠折扣」優惠。同時，提前成交現金回贈亦有調整，原本於臨約後120日內提前付清樓價可獲2%回贈，現時加設臨約後90日內提前付清樓價可獲4%回贈。發展商亦將付款計劃的成交期由1,100天縮減至500天。
此外，同系的西營盤藝里坊‧1號，亦同日修改價單，增加共6%折扣優惠，包括1%「優才折扣」優惠及5%「500天特惠折扣」優惠。另添加樓價2%的「傢俬津貼現金回贈」 。
●元朗錦田北PARK YOHO Genova下周二招標賣連天台戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Genova上載最新銷售安排，落實下周二(20日)招標發售兩伙頂層連天台戶。包括15A座18樓B室，三房連儲物室間隔，實用面積1,001方呎，設104方呎平台及內置樓梯連接541方呎天台，另一伙為15B座18樓B室，實用面積1,153方呎四房戶，連143平台及866方呎天台。兩個單位於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。
●長沙灣睿峰兩房1,222.9萬元成交
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周五(16日)沽出東翼28樓B室，為實用面積439方呎的兩房單位，成交價1,222.9萬元，呎價約27,856元。
●元朗錦田北PARK YOHO Milano下周二招標發售頂層特色戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Milano，上載最新銷售安排，將於下周二(20日)招標出售兩伙同層的頂層連天台戶。包括第33A座16樓A室，實用面積1,005方呎，三房連儲物室間隔，連645方呎天台。毗鄰的第33A座16樓B室，實用面積1,012方呎，三房連儲物室間隔。兩伙均於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房939萬元沽
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新售出E座6樓3室，為實用面積672方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價939.57萬元，呎價約13,982元。