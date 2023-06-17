石醴泉：內地三頭馬車　出口投資仍在踱步

一直以來，中國經濟分別由出口、投資和消費這三頭馬車所帶動。究竟目前三頭馬車走向如何？

在疫情期間，西方國家受封城影響，難以外出消費，轉移向網上購物，導致消費品需求大增，存貨大減，也帶動了內地強勁的出口增長。但自去年初開始，疫情慢慢結束，外出消費也漸漸恢復正常，購物減少。因之前存貨水平實在太低，所以去年出口主要為補充存貨。根據美國統計署數據，存貨對銷售的比率在今年3月底已經回到了1.39，大約為疫情前水平。這代表過去兩年有利於中國出口的環境基本結束。在2019年疫情前，中國佔環球貨物出口大約13%，在2021年疫情高峰時升至15%。假如出口佔比回到疫情前水平，今年出口有機會微縮。

固產投大幅提速不易

另一方面，有不少投資者擔心，長遠來看，地緣政治和勞工成本上漲或許會影響中國出口的競爭力。難以否認，確實見到有公司正在考慮中國「加一」模式，「加一」代表多找一個中國以外的生產基地，希望能藉此減少對中國生產的依賴。但今年初到4月的出口數據顯示，中國出口按年仍然增加了2.5%，而「加一」熱門地點越南、印度和泰國等，同期出口按年卻下跌11.8%、4.7%和2.2%。儘管中國5月出口按年下降7.5%，但即使算上5月，中國今年累計出口仍上升0.3%。

至於固定資產投資增長率，估計會維持在中單位數水平，要大幅提速不容易，因之前房地產佔比大，其他行業投資一時三刻難以取代其貢獻。但從官方提供的分項數據來看，固定資產投資的增長點已經從房地產轉移至其他行業，包括汽車製造和高科技行業等等，基建投資增幅也加強了一點。另一個問題在於私營企業固定資產投資的動力不足，去年全年增長率只有0.9%。今年頭4個月按年更只增了0.4%，遠低於整體固定資產投資4.7%的增長。雖然沒有足夠數據再細拆，但估計房地產投資減緩是私營企業固定資產投資減慢的原因之一。目前已經見到政府慢慢地放鬆對房地產行業的調控，但房住不炒的主調應不會改變。

消費改善 取態仍保守

最後為消費，目前看來，消費正在緩緩改善中。過去5個月，中國零售業景氣指數每月見到改善，也連續5個月保持在榮枯綫以上。家庭扣除了負債之後的淨儲蓄對GDP比率更由去年初的32%升至今年3月的44%，代表民眾是有能力去消費的，但暫時卻採保守取態，情願把現金儲蓄起來。

整體來說，三頭馬車中的兩頭，出口和投資正在休息踱步，靜待其變。至於消費，卻正開始昂首起步。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)