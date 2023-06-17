致富智庫：學習三招保本生財　做個富爸爸

明天(18日)就是一年一度的父親節，預祝天下所有的父親都有幸福家庭，事業、理財致富之路順利成功！趁着這個節日，今期《致富智庫》跟各位為人父親者解構「爸爸理財」！

被視為家庭支柱的父親，地位最高，責任重大，若能學懂理財，確保應付開支之餘，也為子女前途和個人退休等計劃作好長遠規劃，可成人生勝利組！宜須注意，不同年齡階段的爸爸，因應收支及未來需要作出不同的理財規劃，並定期審視檢討，才能確保萬無一失。

【初為人父】

新成立家庭，小孩子誕生，母嬰醫療、生活照顧等開支自然要花費一大筆。如今社會都追求「贏在起跑線」，孩子可能周歲就須要報讀各式各樣的興趣班及學前班，學習「十八般武藝」，這筆開支分分鐘比上小學費用還要大。這個階段的父親，勝在體力充沛，除了應付日常開支之外，勤力謀生，累積資本十分重要。

【學齡期父親】

孩子成長，入讀幼稚園、小學、中學、大學，每年的書簿、學習和生活費用，再加上兩邊「四大長老」年紀漸長，作為中間階梯的角色，要「顧老顧幼」。當累積到到一定的本錢，這個階段人生閱歷也多了，可花心神研究善用透過投資生息增本，為家庭累積財富。當工作較穩定及經濟狀況較寬裕，亦可適量投資年金、加大醫保等，以為退休生活作準備。

【退休期父親】

子女長大，經濟獨立，似是放下人生包袱，但此時自己年紀已大，身體機能衰退，得及早規劃應付自身的醫療與生活開支，畢竟能有獨立財政應付退休生活，可免每月要等子女發家用，甚或加重子女的負擔。這個階段，資本投資得更重視固定現金流，如定期存款、收息股、債券等。

●負擔大 買保險轉嫁風險

以上3個不同階段的父親，都有着一個共通點，就是財務負擔沉重。除非錢多到使唔晒，生活無憂，否則打工仔家庭，每月收入應付家庭開支外，調撥一定比例的固定開支購買保險，例如人壽、意外及醫療保險，是可取選項。表面上，保險供款看似「蝕章」，但實際上目的是將自身難以承擔的財務風險，轉嫁予保險公司分擔，保障家人生活。

買保險的理念，是為家庭生活作「補底」作用，即是「買個保險」。作為30、40歲的父親們，上進工作、省吃儉用之外，當然也要定期儲蓄，並適度運用餘錢投資，錢搵錢加快實現生活目標。過去被視為比較穩賺的投資，是買物業，但隨着這些年樓價飛升，加上樓市設有「辣招稅」，除自住物業，要買樓收租，首期金額大，非等閑打工仔可以實現。

入場門檻較相宜的是投資股票、基金、債券等。但當然，所謂「不熟不做」，投資金融產品，需要花時間了解產品及市場，不能盲目跟風，且盡量選擇能提供現金流的資產，並要因應自身風險承擔能力，量力而為，故投資金融產品，也非適合所有父親的需要。

●做定存穩陣 宜多元投資

當然，存款儲蓄的風險相對低，尤其是目前利率上升，定期存款也不失為低風險的穩陣之選。此外，黃金、虛擬貨幣，都是物業與傳統金融產品以外的選擇，最重要是因應個人能力和目標，設定多元投資方案，分散風險，務求保本之餘可生財，避免風險過度集中或錯配，反招損失。

當然，唔想日做夜做，勞力與回報不成正比，有本錢創業，爭取更可觀的收入來源，也是作為父親的勇敢嘗試。成功創業，既能實現賺取更多收入，也可增加投資的本錢，加快累積個人資產，早日實現財務自由。不過，做老闆不是容易的事，創業也非必定成功，得看天時、地理、人和，審慎行事。

培養3大特質 學做「富爸爸」

作為一家之主，想透過勤力工作、善用資本理財致富，為家庭謀幸福，成為不折不扣的「富爸爸」，至少要培養以下3大特質。

●重視及認真投資

有些人雖然勤力賺錢、努力儲蓄，但僅懂慳儉，不相信投資，也不肯花時間學習投資，資本無法滾存增值生息，個人財富累積緩慢；部分人能賺錢，但過於着重消費，要用好、住好、食好，物質生活豐富，卻剩不了錢，這兩者都難以「升呢」做富人！

要做一個富爸爸，除了清楚收入及支出外，還會做好財務分配，並認真專心投資，以善用資本增加現金流及為財宕值；再以投資回報來進行消費。

●非僅為金錢工作

富人熱愛工作，不僅僅因為工作的金錢回報，也因為透過應付不同挑戰性的工作來成長和增值，甚至為學習而工作，以拓闊視野，提升商業觸覺，為未來創造價值。想做富爸爸，可以嘗試改變對工作的態度做起。

●勇於承受應付壓力

躺平不作為，永遠處於舒適區域，是個人選擇，但在香港地，這種態度想致富，改善家庭生活就頗有難度。排除祖父輩護蔭，白手興家靠自己，勇於承受壓力、應付壓力，定下目標，追求目標，實現目標，是致富的必要過程。比如說，談到置業，又或者換樓，改善生活，作為一家之主，一直想着自己「供不起」，一切不願改變；與思考「怎樣才可供得起？」，設法嘗試改變、追求和實現，這兩種態度，換來不同的理財能力及目標，也往往換來不同的結果。