新股專輯：極兔速遞申港上市　球王美斯任代言人

極兔速遞(J&T Express)周五(16日)向港交所遞交上市申請，摩根士丹利、美銀及中金為上市聯席保薦人。

招股書顯示，根據弗若斯特沙利文資料，按2022年包裹量計，該公司為東南亞排名第一的速遞營運商，市場份額為22.5%。極兔於2020年進軍中國速遞市場，按包裹量計，2022年市場份額達10.9%。極兔的網絡如今已全面覆蓋東南亞7個國家及地區，在中國的縣區地理覆蓋率超過98%。財務數據方面，該公司2022年收入73億美元，2020至2022年複合年增長率117.6%。於2020年、2021年及2022年分別產生淨虧損6.642億美元、62億美元及淨利潤16億美元。

公司擬將集資額用於4方面，包括拓寬物流網絡、升級基礎設施、強化分揀及倉儲能力及容量；開拓新市場及擴大服務範圍；研發及技術創新；以及作一般企業目的及營運資金需求。

近日外媒報道該公司正考慮集資5億至10億美元(約39億至78億港元)，並期望在今年內上市，但上市時間表、集資規模等或隨時改變。

據公司官方網站，阿根廷「球王」美斯為極兔全球品牌代言人。公司於2015年由李傑和陳明永創立，目前業務遍及東南亞、中國內地、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及，在全球有超過40萬名員工。