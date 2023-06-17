陳樂怡：內房鬆綁在望 產業鏈向好

美國聯儲局一如預期暫停加息一次，但點陣圖顯示年內將會再加息兩次。不過，美國高通脹以及銀行業危機影響浮面，經濟降溫，通脹逐步回落，再大手加息機會不大。

在議息會議之後，投資者依然相信今年只會再加息1次，與官方預測有出入，美匯進一步上行空間或有限。另一邊廂，內地5月經濟指標普遍差於市場預期，引證內生動力不足問題。中國人民銀行行長易綱重提「加強逆周期調節」，穩經濟政策加碼預期升溫，連帶半年結基金粉飾櫥窗活動，短期將為港股帶來支持，支持位參考18,800點。

不過，隨着行業實行夏季錯峰生產，水泥價格有望回穩，以及煤炭價格回落，減輕成本壓力，盈利前景有望改善。現價對應2023財年預測市盈率5.8倍，低於5年平均水平13%，股息率7.4厘，估值偏低，相信已充分反映市場對於房企開工的悲觀預期。向上阻力位25元，向下跌穿支持位19元止蝕。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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