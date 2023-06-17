陳樂怡：內房鬆綁在望 產業鏈向好
2023年06月17日 21:21
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（中新社圖片）
美國聯儲局一如預期暫停加息一次，但點陣圖顯示年內將會再加息兩次。不過，美國高通脹以及銀行業危機影響浮面，經濟降溫，通脹逐步回落，再大手加息機會不大。
在議息會議之後，投資者依然相信今年只會再加息1次，與官方預測有出入，美匯進一步上行空間或有限。另一邊廂，內地5月經濟指標普遍差於市場預期，引證內生動力不足問題。中國人民銀行行長易綱重提「加強逆周期調節」，穩經濟政策加碼預期升溫，連帶半年結基金粉飾櫥窗活動，短期將為港股帶來支持，支持位參考18,800點。
板塊方面，預計內地將會推出政策提振內需，但內地消費降級的背景下，高性價比的品牌相對有優勢。其中，名創優品(09896)受惠於內地復常，客流回升，首季經調整淨利潤4.83億元人民幣，按年急增3.4倍，按季增長29.5%，表現強勁。內地4月平均單店商品交易總額(GMV)已大約回復至2019年同期水平的的85%，五一假期更完全恢復至2019年同期，另一邊廂以美國為首的海外市場高速增長。公司產品組合改善、品牌升級及海外擴張，有助提升毛利率，值得留意。
個股推介方面，預計支持內地房地產政策快將推出，短期內房相關產業鏈投資情緒向好。其中，水泥龍頭海螺水泥(00914)首季收入按年升23.2%，純利按年跌48.2%，主要由於銷售價格下滑，但表現大致符合預期。
不過，隨着行業實行夏季錯峰生產，水泥價格有望回穩，以及煤炭價格回落，減輕成本壓力，盈利前景有望改善。現價對應2023財年預測市盈率5.8倍，低於5年平均水平13%，股息率7.4厘，估值偏低，相信已充分反映市場對於房企開工的悲觀預期。向上阻力位25元，向下跌穿支持位19元止蝕。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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