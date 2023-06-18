曜熊理財：美股基金仍未脫困

美聯儲暫停加息，將基準利率維持在5厘至5.25厘區間不變，自2022年3月以來的連續10次加息後首次暫停下來。會議聲明稱，委員們今次保持利率不變，同時能夠藉此評估更多的數據，不過，相信今年仍會加息，年內並無減息的機會。

通脹仍處於高位，委員會仍高度關注通脹風險。由於就業增長強勁，加上失業率仍然低，進一步收緊政策的力度將取決於經濟狀況。美聯儲對未來加息路徑的預測點陣圖顯示，今年可能還會加息1次。

美聯儲下次會議是在7月25至26日，從現在到下次會議期間將公布6月的非農和CPI(消費物價指數)數據，只要這兩組數據中有一組表現較好，且沒有出現更多的金融風險，或就能支持美聯儲在7月繼續加息。

美國經濟軟着陸概率有所提升。美聯儲主席鮑威爾講話繼續堅定實現低通脹目標的決心，美聯儲7月仍有機會重啟加息，尤其是如果三四季度核心通脹環比增速持續高於0.4%，則存在年內不止有1次加息的可能性。

美債利率與美元指數短期仍偏震盪，難有明顯趨勢，美股在衰退預期升溫後或將轉向下行。當前美國經濟數據喜憂參半，整體通脹和核心通脹存在分化，相信美聯儲已經在加息尾聲但減息仍遠，因此短期而言，美股仍將延續震盪反彈，當經濟數據連續走弱、衰退預期升溫後，美股基金仍未脫困。

曜熊理財策略董事馬煒喬