郭家耀：攜程受惠全球航空及酒店行業持續復常

截至今年3月底止季度，集團淨營業收入為92.11億元人民幣(下同)，按年大升124.1%，且超過2019年疫情前同期的水平；期內虧轉盈賺33.75億元，上年同期蝕9.89億元；首季經調整EBITDA為28億元，相比2022年同期為9,100萬元，去年第四季則為2.86億元。經調整EBITDA利潤率為31%，相比2022年同期為2%，相比上季度為6%。

首季淨營業收入按年大幅上升，主要得益於旅遊市場的顯著復甦。回看季內，集團的住宿預訂營業收入為35億元，按年升140%。交通票務營業收入為42億元，按年升150%。旅遊度假業務營業收入3.86億元，按年升211%。商旅管理業務營業收入為4.45億元，按年升100%。期內，集團於國內的酒店預訂量按年增長超過100%。本地遊酒店預訂量較2019年疫情前增長150%。出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的40%以上，儘管整體出境航空市場僅恢復到15%。國際OTA平台的機票預訂量按年增長超過200%，較2019年疫情前增長超過100%。

內地大部分旅行限制和隔離政策已被取消，自今年1月以來，民眾積壓的旅行需求得到了釋放，集團業績因此迎來了強勁復甦，管理層對全球旅遊業的前景和未來的機遇保持樂觀。

集團首季表現報捷，踏入夏季，集團的增長動力依然強勁。攜程旗下Trip.com數據顯示，夏季(6月1日至8月31日)的全球旅遊預訂量已超越2019年水平，今個夏季的整體預訂量按年增長170%。受亞太區放寬旅遊限制帶動，今夏亞洲的預訂量按年大增356%，歐洲市場亦按年升72%。而亞洲預訂量最高的10大城市包括曼谷、首爾、東京、香港及台北。短途地區旅遊是今夏熱門之選，短途航班的預訂量分別佔亞洲及歐洲總預訂量的44%及過半數67%。

隨着全球航空及酒店行業持續復常，集團整體業務增長迅速，今年全年業績表現亦令人期待。股價走勢方面，自6月開始拾級而上，目前已回升至多條均線之上，短線走勢靠穩。行業基本面回暖，集團作為行業龍頭明顯可從中受惠，建議跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(作者為證監會持牌人士，其及相關人士沒持有上述股份)