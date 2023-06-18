【星期一‧炒啲乜】中美緊張關係暫降溫　恒指可守兩萬關？

全球三大央行議息周順利過渡，港股上周累漲650點或3.3%，成功收復兩萬點大關。然而，美國聯儲局官員較鷹派的言論拖累美股上周五(16日)低收，拖累港股ADR指數跌86點至19,953點，看來好淡雙方在兩萬點水平仍有一番角力。

展望今周，美國國務卿布林肯在今、明兩日(18和19日)訪問北京，投資者預期中美緊張關係暫時降溫，但對中港股市的利好程度還待觀察。

另隨着內地5月份消費、工業、投資增速三大經濟引擎增速放緩下，市場憧憬中央或於短期內推出更多刺激措施重振經濟。其中，周二(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)將很大機會下調，以支持內房融資。

此外，證券港幣人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制周一起正式推出，將為香港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇。上述因素均可能會左右港股投資氣氛，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【曜熊理財：聯儲局對再加息 美股基金仍未脫困】

2、【郭家耀：攜程受惠全球航空及酒店行業持續復常】

3、【鄺紫珊：AI產業起飛成投資大趨勢】

4、【葉尚志：港股發出穩好走勢信號 後市宜守呢個位...】

5、【陳樂怡：內房鬆綁在望 產業鏈向好】