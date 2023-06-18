財金官員：引進辦跟超過150家企業會面　不乏行業龍頭

財金官員在期網誌中表示，引進重點企業辦公室(引進辦)正努力就生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新能源和新材料等策略產業，引進世界各地高潛力和具代表性的重點企業。引進辦成立約6個月以來，已和超過150家企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。

對於這些企業來說，考慮是否落戶香港有許多不同因素，包括政府的政策和資金支持、土地配套和價格的安排上能否有更大彈性、本港人才供應是否充裕、跨境數據流動的方便度、製成品進入內地的稅務和其他事宜等。港府會考慮這些企業對香港所能帶來的整體效益，跟他們商討最合適的條件和方案。

港府已成立了300億港元的「共同投資基金」，會考慮不同的因素，包括企業個別項目帶動本地產業發展的潛力、對本地經濟、創新發展的貢獻，以及可創造的就業職位等，以決定是否參與共同投資。在土地方面，不論是現有的科學園、數碼港，又或是我們正提速推進的河套區港深科技園和新田科技城，都是企業可以探討的選項。近月來，引進辦亦已透過入境處處理了多項重點企業就人才入境的申請。