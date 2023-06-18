港灣豪庭兩房連減三次價　終售665萬呎價守1.7萬

二手業主擴大減幅吸客。大角咀港灣豪庭兩房單位，連減三口價共55萬元，以665萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯王俊康表示，大角咀港灣豪庭4座中層B室兩房戶，實用面積約386方呎，開價720萬，再調整至690萬元及665萬元，獲同區分支家庭以665萬元購入，呎價約17,228元。

●中原賴仲軒稱，九龍灣德福花園P座中層11室，實用面積約538方呎，兩房間隔，同區上車客經過一輪議價後，獲減價48萬元，以670萬元入市，呎價約12,454元。

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新界區

●美聯林振聲表示，將軍澳清水灣半島3座中層B室三房戶，實用面積約771方呎，有裝修，4月開價1,000萬元放售，獲區內換樓客洽購，減價至940萬元易手，呎價約12,192元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢萬壽新村第一台雙號村屋，叫價1,080萬元，累減200萬，減幅達18.5%，終以880萬元成交，低市價約8%，原業主持貨約15年帳面獲利330萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層13室，實用面積約540方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價448萬元，放盤10日，終售445萬元，呎價約8,241元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑1座中層E室兩房戶，實用面積約513方呎，望山景，未補價第二市場放盤叫價650萬元，放盤1年，成交價605萬元，呎價約11,793元。

●祥益黃慶德稱，屯門慧豐園2座高層A室，實用面積約575方呎，套三房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，加上單位附裝修，累減28萬元，以570萬元購入，呎價約9,913元。

●祥益盤嘉茵指，屯門錦暉花園4座高層B室，實用面積約573方呎，套三房間隔，累減25萬元，區內首置客自行參考銀行估價後，以465萬元購入，呎價約8,115元，低市價。

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