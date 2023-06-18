【加國求才】揀特定移民緩解勞工短缺　木匠水管工都有份...

加拿大政府近日宣布推出移民新政策，將優先准許有特定職業工作經驗、技能或語言能力的潛在永久居民移居加國，以期緩解當地勞動力短缺情況。

加國移民、難民及公民部表示，該國移民申請管理系統「快速通道」(Express Entry)首次推出基於職業類別的篩選，會把重點放在具有較強法語能力，或是具有特定領域工作經驗的專才，包括醫療護理、STEM(科學、技術、工程和數學)、運輸、農業及農產品、木匠、水管工與承包商。上述人士將會獲優先邀請移居加國，首批申請邀請預計於今年夏季發出。

精通法語優先

人力資本是社會經濟能否持續發展的關鍵，而個別專業領域更是求才若渴，故新政策側重於引進有潛力融入加拿大，並為加拿大未來發展作出貢獻的技術人才。而精通法語的移民將更容易融入法語社區，並助法語社區能夠繼續以其選擇的官方語言在加拿大生活。

數據顯示，加國面臨短缺的職業數量在2019至2021年期間翻了一番。目前移民幾乎佔加拿大勞動力增長的100%，新政策將有助於解決關鍵行業的勞動力短缺問題。

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通脹持續高企 意外恢復加息

經濟強於預期加上通脹意外攀升，迫使加拿大央行出乎意料恢復加息。加拿大央行早前宣布加息0.25厘，為繼1月宣布暫停加息後再次恢復緊縮政策，隔夜利率由4.5厘上調至4.75厘，創22年新高。

10個月8度上調利率

從2022年3月到2023年1月，加拿大央行共加息8次，期間加息4.25厘，為歷史上最快緊縮周期。加拿大帝國商業銀行經濟學家Katherine Judge認為，如即將公布的數據未有顯示明顯的經濟降溫，央行可能會持續加息；加拿大豐業銀行估計7月會再加息0.25厘。

加拿大經濟強勁、通脹及樓價上漲，恐讓通脹難以回落至央行目標2%。央行於聲明中提到，當地4月通脹反彈，經濟過熱的情形似乎較預期持久，商品及服務物價很多高於預期，通脹依然居高不下，坦言貨幣政策尚未夠緊，使通脹可持續回到目標水平。

雖然加拿大消費物價指數(CPI)已從去年8月高峰8.1%回落，但統計局最新公布，4月CPI略現反彈，按年及按月分別升4.4%及0.7%，兩者均高於市場預期；4月不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI，則從3月的4.3%下跌至4.1%，但仍高於市場預期的3.9%。

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全國房屋銷量近兩年首升

加國房地產市場出現回暖迹象，房屋銷售持續增長，確實進一步推動了當地的通脹。加拿大房地產協會(CREA)統計數據顯示，今年5月全國房屋銷售數量為54,241間，比去年同期增長1.4%，為2021年6月以來近兩年首次出現按年升幅。據季節調整的數據，5月銷售量為40,220間，較4月增長5.1%。該協會解釋，加拿大樓市復甦迹象在過去幾個月顯而易見，而5月數據加強印證這現象。

今年5月，加拿大實際平均樓價約為72.9萬美元，較去年5月上漲3.2%，為12個月以來首次出現按年增長。

平均樓價年內漲90萬

自今年1月以來，全國平均樓價已回升超過11.6萬美元(約90.4萬港元)，歸因於大多倫多地區(GTA)及卑詩省低陸平原地區的銷售顯著反彈。

分析表示，隨着過去一年勞動力市場強勁、利率上升、樓價小幅回調，潛在賣家缺乏行動的動力，如今全國許多市場的賣方正回歸。與此同時，買家亦正在動用在疫情期間積累的儲蓄來支付買樓首期進入市場，帶旺樓市氣氛。

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首季經濟增逾3%勝預期

加拿大今年首季實際國內生產總值(GDP)較上一季增長0.8%，按年更增長3.1%，均優於預期，原因包括國際貿易利好，家庭支出增長減少庫存積累，住房投資、商業機械和設備的投資跌幅有所緩和。

首季度的商品和服務出口按季增長由0.5%擴大至2.4%，貢獻較大的項目包括乘用車和輕型卡車、貴金屬及合金，以及小麥和其他農作物。商品和服務進口則扭轉了2022年第四季下降3.3%的局面，按季增長0.2%，其中原油和瀝青、藥物和醫藥產品進口，以及加拿大人的國外旅行服務費等項目增長較為明顯。

買車添衣支出增長明顯

在商品和服務方面的家庭支出亦呈現升勢，其中以購買汽車和服裝的支出增長相對顯著。此外，僱員薪酬在首季度按季增長1.7%。不過，在高利率環境下，住房投資按季下降3.9%，家庭可支配收入亦下跌1%。