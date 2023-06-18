新盤周末錄202宗成交 屯門項目月內套現逾23億
2023年06月18日 22:01
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一手市場於周六及周日(17、18日)暫錄約202宗成交，較對上一周同期約211宗跌約4%。其中，屯門項目於月內完成兩輪銷售，合計賣出377伙，套現逾23億元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩輪沽出377伙
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期已完成兩輪銷售，共售出約377伙。新地副董事總經理雷霆於表示，次輪於兩日內沽約190伙，整個系列項目在過去不足11個月至今沽出逾2,618伙，。新地代理總經理陳漢麟稱，次輪銷售所發售的開放式戶、一房戶及兩房梗廚戶型已悉數售罄。項目緊接部署約3個月後推售該期數的樓王、CHARLOT第1座。而NOVO LAND第3期會安排於明年有序發售。
●何文田站瑜一．天海兩日沽3伙 共涉逾4,310萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，於周六及周日(17,18日)共售出3伙，共涉逾4,310萬元。包括第2A座2樓B室，實用面積597方呎，兩房間隔，成交價1,589.36萬，呎價約26,622元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房呎價約23,515元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新售出1座25樓G室，實用面積255方呎一房，成交價599.64萬元，呎價約23,515元。
●長沙灣睿峰月內暫沽3伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(18日)錄得月內第3宗成交，最新以1,636.2萬元賣出東翼6樓A室，實用面積639方呎三房間隔，呎價約25,606元。
●紅磡必嘉坊．迎匯一房售575萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周日(18日)以575.04萬元售出12樓F室，按實用面積270方呎計，一房間隔，呎價約21,298元。
●西南九龍維港滙III一房875萬元沽
信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙III，於周六(17日)售出第1B座19樓D室，實用面積331方呎，一房間隔，成交價875.69萬元，呎價約26,456元。