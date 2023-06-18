新盤周末錄202宗成交　屯門項目月內套現逾23億

一手市場於周六及周日(17、18日)暫錄約202宗成交，較對上一周同期約211宗跌約4%。其中，屯門項目於月內完成兩輪銷售，合計賣出377伙，套現逾23億元。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩輪沽出377伙

●何文田站瑜一．天海兩日沽3伙 共涉逾4,310萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，於周六及周日(17,18日)共售出3伙，共涉逾4,310萬元。包括第2A座2樓B室，實用面積597方呎，兩房間隔，成交價1,589.36萬，呎價約26,622元。

●旺角利奧坊‧壹隅一房呎價約23,515元

●長沙灣睿峰月內暫沽3伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周日(18日)錄得月內第3宗成交，最新以1,636.2萬元賣出東翼6樓A室，實用面積639方呎三房間隔，呎價約25,606元。

●紅磡必嘉坊．迎匯一房售575萬元

●西南九龍維港滙III一房875萬元沽