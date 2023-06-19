東方日報B1：雙櫃台今登場　難振港股

港幣—人民幣雙櫃台制度周一啟用，現階段離岸人民幣的持有者可以用人民幣買賣24隻以藍籌為主的股份，為日後南下資金直接用人民幣買港股鋪路。分析相信，意義在於外圍環境愈益複雜的當下，提高人民幣在香港的使用，拓展離岸人民幣的資金出路，增強外國持有人民幣的誘因，並為中資提高港股定價權鋪路，長遠絕對是中港兩地金融協作的又一里程碑，惟提醒這與港股短期能否上升是兩回事，真正的升市行情應該來自有效提振消費信心的政策。

港股今年表現不振，交投低迷，首5個半月主板總成交額僅約12.92萬億元，按年跌逾12%，擴展至交易所買賣基金(ETF)的港股通，亦見「北水」淨流入按年減少逾26%，但其總成交額佔主板成交額的比例按年大升6個百分點，達27%，可見南下資金外的港股交投明顯變得疲弱。

資深投資專家林一鳴直言，港股當前最大問題是地緣政治格局令外資基金撤離，「中環(寫字樓)空置率都反映到」，「中國經濟復甦不如預期，但美國經濟也不好，為甚麼美股卻節節上升？」他們低配港股的情況恐怕會持續下去，拖累大市「一潭死水，炒10%波幅賺餐茶」。

他認為，防止資金外流在中央的心中高於人民幣國際化，因此離岸人民幣資金池不大，雙櫃台制度啟用對大市影響很微，港股短期內不會因此有起色，「港股通用到人民幣先另作別論」。雙櫃台制度最大的意義不在於對股市有多大刺激作用，而是讓人民幣投資選擇更加豐富，擴闊人民幣在香港的應用場景和使用量，始終以目前的國際形勢，站在中央的立場，就算人民幣未能自由兌換，港元與美元掛鈎是一大風險。

曾於廣發基金打理「北水」基金的泰仁資本副首席投資官余昊亦稱，南下資金的投資目標年期不太長，也跟紅頂白，尤其是目前市況賺錢效應弱自然難見大舉流入，就算人民幣櫃台納入港股通，跟「北水」買港股的意欲沒有很直接關係，充其量較以往方便，省卻匯率波動帶來的買賣成本。

對沖基金思睿首席經濟學家洪灝認為，雙櫃台制度令買賣港股更方便，但不至於令港股變成由人民幣主導、改變港股格局，始終內地資金在港股交易額的比例仍然較小，「首先你做一個交易睇嘅係有冇錢賺……等同你屋企樓下開咗酒吧，唔一定日日都會落去飲酒，你鍾意飲先去飲。」

他認為，港股能因內地刺激經濟消息而彈升，但持久性存疑。畢竟消費需求受壓的癥結乃國民在疫情期間積下不少負債，就業與收入受損，減息、降準和催谷房地產不能對症下藥，「你減存款利率(存款利息收入減少)，老百姓咪仲少錢？」真正能使經濟重拾增長動力且能持久的方法，他認為應該是倣效香港派消費券；地方政府財政捉襟見肘並不礙事，財源由中央政府發債籌集，一如其他國家。

內地上周減息，同時宣布「完善稅費優惠政策」等一系列扶持企業經營的措施，但未明確支持恢復及擴大消費的一系列措施為何？既然港股未有結構性利好的行情，暫時只能「半死不活」，押注中央在某時某刻出政策也不實際，不如「抖吓先」。

他相信，資金會配置黃金和國債，至於互聯網企業估值確實低廉，「但唔知幾時起」。

余昊認為，「中資定價權一向都是從熊市抄底而來」，刻下港股理應已經見底，「北水」今年亦保持淨流入，反觀外資基於市場及非市場原因減持中資股的趨勢持續，提高了中資定價權，而人民幣雙櫃台朝着納入港股通的方面發展，可以肯定會進一步提高內地資金的定價權。

此外，雙櫃台制度，尤其是初期階段，主要針對離岸的人民幣使用者，以中東等愈來愈多地區與中國的經貿關係日益緊密，可以把離岸人民幣資金的出路從存款和債券拓展至股票，提高離岸人民幣市場的深度，對中國經濟也有間接益處。