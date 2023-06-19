金管力爭中東金融商機　擬7月再訪沙特

中國與阿拉伯國家的經貿活動愈趨頻密，香港金管局上月底率領香港多間銀行高層前往阿聯酋與當地央行、銀行及商界進行交流，總裁余偉文認為，香港與阿聯酋作為各自區域的金融中心，彼此優勢互補及享有共同利益，兩地市場參與者亦有很大的空間合作。他指，與阿聯酋央行共同成立工作小組將於近月開始第一次會議；並透露7月尾會再次率團前往沙特阿拉伯，以加快香港與阿拉伯地區的金融合作。

余偉文：港擔當內地門戶

余偉文接受訪問時表示，中國企業近年在阿聯酋的迅速增長，兩年間企業數目增長近三分一至6,000餘間，內地近年更成為阿聯酋最大的貿易夥伴。香港作為主要離岸人民幣中心，與阿聯酋更是兩地市場的重要門戶，雙方合作能產生重大機遇。

雙方其中一個討論重點，為使用人民幣進行兩地結算貨幣，即使小部分轉用人民幣交易，亦有助人民幣國際化。不過，目前尚有包括流動性、跨境結算系統等實質操作需要處理，待基礎建設工作完全落實後，兩地企業使用人民幣進行貿易結算才可實現。

現時兩地銀行、企業對人民幣使用尚未清晰，將與阿聯酋央行共同探討，在央行層面如何為兩地商界提供協助，令商家有更多的認識及了解操作。他指，阿聯酋央行行長H.E. Khaled Mohamed Balama亦支持合作，認為多一個選擇有利當地企業發展。

雙方會談後，有一個由本地銀行介紹人民幣結算的環節，原本Balama有另一項公務無法出席，但仍決定留下出席部分會議；余認為此舉能為商界釋出一個良好信號，反映當局重視兩地合作。

余偉文強調，使用人民幣進行結算與「去美元化」無關，「未來10多年美元仍會是國際貿易的重要一員」，但隨着內地在全球經濟份額加強，人民幣會成為國際貿易及投資的其中一個選擇。

增人民幣櫃台助吸引外資

家族辦公室及主權基金方面，他指大部分資產管理公司之前的投資均有涉足亞洲，惟佔比很少；但他們愈來愈注重分散風險，有興趣加大對亞洲尤其是內地的投資，希望了解香港與內地的互聯互通機制，以及本地私人股權投資等。他相信，包括人民幣櫃台制度等渠道增加，將增加外國投資者來港的意欲。

他預告，今年金管局11月將舉行兩場國際金融會議，作為該局30周年活動之壓軸好戲，首先是11月初將再次舉辦國際金融領袖投資峰會，暫時有多達50餘位國際金融企業行政總裁答允出席；另外，與國際清算銀行於27日及28日合辦的高級別會議，慶祝其亞太區代表辦事處在港成立25周年。