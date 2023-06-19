周樂樂：市場情緒回暖　關注機器人及人工智能產業鏈

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，創業板指、深圳成指與中小100指數漲幅較大均超過4%。申万一級行業中，27個上漲，4個下跌。漲幅前三的行業為食品飲料、通信和機械設備板塊，跌幅前三的行業為石油石化，銀行和公用事業板塊。數據上看，上周市場情緒明顯轉好，個股板塊漲多跌少。從市場風格上看上周資金偏好科技增長，而以中特估為代表的價值股則分化明顯。

國內方面，5月國內公布的經濟與金融數據均表現不佳，具體來看，5月國內在工業增加值、固定資產投資以及社會消費品零售總額等經濟數據方面的增速均低於預期，而在金融數據方面同樣表現較弱，5月國內社會融資規模新增15,600億元人民幣(下同)，低於預期值19,900億元，體現出在經濟偏弱的時候國內信貸投放也相應放緩。筆者認為這些數據背後反映出目前國內外需求仍疲弱，經濟恢復基礎尚不穩固，消費者信心尚未恢復。面對國內經濟復甦偏弱的情況，國內央行開始加強逆周期調節，推出超預期的降息政策，7天逆回購與常備借貸便利均較此前下調10個基點，此舉明確釋放出穩增長的信號，有望提振市場主體消費和投資信心。

整體來說，國內雖然現在經濟與金融數據表現較弱，但衰退信號是經濟新周期的起點，國內政府有望繼續保持政策的穩定性和連續性，強化貨幣政策和財政政策、產業政策等宏觀政策協同發力，激發內生投資和消費需求，從而促進國內經濟穩步回升，因此國內中長線行情仍可期待。

國外市場方面，近期美國的經濟數據顯示美國5月CPI按年增長4%，市場預期的4.1%，PPI方面美國5月PPI按年上升1.1%，預估為上升1.5%，兩項數據均低於市場預期，反映出美國通脹壓力已明顯放緩，使得市場對本輪加息周期更快結束的預期提升。筆者認為美聯儲6月可能會暫停加息，但仍需注意當前美國的 CPI數據增速仍高於之前美聯儲設立的2%的目標，並且5月美國消費端數據表現良好顯示出美國經濟依然有韌性，因此目前高利率環境可能會持續較長的時間。另外，近期美聯儲公布最新利率決議維持基準利率在5%至5.25%區間不變，暗示再加息兩次，而且美聯儲主席鮑威爾表示因為通脹目標的原因今年降息不合適，沒有政策制定者預計今年會降息，美聯儲仍可能考慮在今年下半年再次加息。但整體來說，美聯儲今年加息空間已經不大，隨著美國加息周期已進入尾聲，美聯儲的緊縮政策對市場的邊際影響相較去年持續減弱，因此判斷美聯儲加息對外圍市場的波動影響逐步降低，美國的增長股將會迎來好的表現機會。

展望後市，國外市場方面短期利率仍處於高企，但長期來看目前已進入加息尾聲，緊縮政策對市場的衝擊在邊際減弱，預計海外短期市場波動降低，增長股表現良好。而國內方面雖然目前需求偏弱，經濟復甦動能較弱，但中長期來看，國內貨幣政策較為寬鬆，利率也在持續下降，隨著政策持續的提振以及向信息技術、新材料、新工藝、先進裝備製造等新興產業升級，疊加一帶一路與人民幣國際化推行，國內資產中長線行情可期。因此短期不用對國內市場過於悲觀，重要指數下跌有限，投資者應持續關注科技創新的結構性行情。策略上重點部署高端先進裝備製造如機器人板塊以及人工智能帶來的上游硬件以及下游應用等領域。另外，國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業進入回升周期。

勝利證券副首席運營官 周樂樂