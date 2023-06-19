納指上周累漲3.2%　油價升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.07%，報102.31；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.1322；美元兌日圓處141.89；歐元報1.094，英鎊報1.283。金價處1,956.88美元。布油報76.07美元，紐油報71.47美元。比特幣微跌，報2.63萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指上周五(16日)收報34,299點，跌108點或0.32%；標指收報4,409點，跌16點或0.37%；納指收報13,689點，跌93點或0.68%。全周計，道指、標指、納指分別累升1.2%、2.5%、及3.2%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,953點，跌86點。

●6月恒生指數夜期收報19,988點，跌139點，低水52點，成交21,822張。

●紐約期油上周五收報每桶71.78美元，升1.16美元或1.64%，全周累升2.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.61美元，升0.94美元或1.24%，全周累升2.4%。

●紐約期金上周五收報每安士1,971.2美元，升0.5美元或0.02%，全周計累跌0.3%。

●英國富時100指數上周五收報7,642點，升14點或0.19%；德國DAX指數收報16,357點，升67點或0.41%；法國CAC指數收報7,388點，升97點或1.34%。

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