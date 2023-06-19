傳阿斯利康研分拆中國業務在港上市　減中美地緣政治風險

外媒引述知情人士報道，阿斯利康(AstraZeneca)已經制定分拆其中國業務，並在香港單獨上市的計劃，以保護公司免受日益加劇的地緣政治緊張局勢所影響。

據知情人士透露，阿斯利康幾個月前開始與銀行家討論上述構想，但分拆可能最終不會發生，並表示該實體也有可能在上海上市。

報道指，有關討論顯示跨國公司可能被迫進行重大重組，以適應中美及其盟友之間日益加劇的摩擦。阿斯利康的一位顧問表示，這個想法已經討論幾年，並補充指，直到最近，由於全球生物科技股低迷，想法因而被擱置。

阿斯利康是英國市值最大的上市公司，市值達1,830億英鎊。根據計劃，該企將把其在中國的業務分拆為一個獨立的法人實體，但將保留對該業務的控制權。

有熟悉阿斯利康計劃的人士表示，將一個獨立部門在香港或上海上市，可以使其在政治上免受中國打擊外國公司的任何舉措所影響，使其成為一個更有說服力的中國本土企業。知情人士又指，單獨上市也可以令公司其餘部分的投資者放心，因為面對與中國相關的風險較小。

有製藥公司顧問補充指，尋求在本土上市有助阿斯利康獲得中國對藥物創新的支持，並為在中國開發的療法獲得更快批准。