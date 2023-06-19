【高盛推介】騰訊表現落後大市　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(16日)突破360港元水平收市，升約2.3%，今(19日)早回吐，開市隨即失守360元水平，低開約0.9%後跌幅擴大，最低見350.4元。現報350.8元，跌約3.3%，跌幅較大市深。香港市場今日正式推出港幣、人民幣雙櫃台模式，當中騰訊為首批人民幣雙櫃台證券之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周三錄得約40萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約2,150萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於上周五獲資金繼續沽出，錄得約3.2億元資金淨賣出。

騰訊購16518，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。

騰訊購13871，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.8倍，低面值。

騰訊牛66831，收回價345元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率21.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛66503，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率17.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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