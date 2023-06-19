【高盛推介】港交所高開低走 310元見支持
2023年06月19日 12:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：港幣、人民幣雙櫃台模式於今日(19日)正式推出，本港有財金官員表示，未來將提供更多資源改善市場架構，並料將可拓寬跨境人民幣的流動渠道。香港交易所上周五(16日)升約0.5%，今日早段高見318元後倒跌，最低見311.2元。現報311.8元，跌約1.6%。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周四及上周五共錄得約1,580萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約40萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(26844)。高槓桿選擇可留意屬行使價370元以下、3個月期以上產品最高槓桿的港交購(16357)。中年期選擇可留意港交購(17063)。牛證方面可留意港交牛(66498)，與現價有約20元收回距離。
港交購26844，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.5倍，貼價、高敏感度。
港交購16357，行使價368.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿13.3倍，行使價370元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.8倍，中年期、9隻相近條款產品最高槓桿。
港交牛66498，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回牛證中槓桿最高。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿7.2倍，行使價280元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
港交熊63886，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率15.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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