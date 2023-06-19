信保局夥5家港銀推動「中國內銷風險分擔安排」

根據安排，上述銀行在收到出口商的信用保險或出口貸款的申請後，會與香港信保局分享內地非上市民企買家所作的信用審核結果。其後，雙方會共同承擔該買家一半的壞帳風險，而每個買家集團的最高信用限額為1億港元；計劃限額初步為100億元，並將適時檢討額度。

香港信保局總監趙民忠表示，內地一直是信保局的重要受保市場，所佔的信用限額亦是最大。有見市場發展及需求逐漸增多，香港信保局一直積極制定不同措施，進一步提高承保能力，而由於一些內地私營企業在信貸及財務資料的披露較為參差，對信貸及風險評估帶來一定難度，香港信保局亦主動探討與相關機構合作，更好掌握內地買家的信用資料，以提高香港信保局對內地市場的承保能力。經過與多家銀行反覆討論及磋商，香港信保局達成有關安排，擴大對香港出口商發展內銷市場的支持。

趙民忠相信，與5家銀行的安排將有助香港出口商更積極參與國家雙循環經濟發展，加強香港與內地之間的貿易聯繫。香港信保局亦歡迎其他有興趣的銀行與本局聯繫，了解潛在合作機會及在合適情況下擴展上述合作安排。