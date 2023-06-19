經絡：HIBOR仍有上升壓力　或挑戰歷史新高

銀行1個月拆息（HIBOR）周一(19日)報5.03厘，連升9個工作天，創去年12月6日（5.08厘）後即約6個半月的新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時1個月HIBOR攀升至逾半年新高，加上受季節性因素及半年結影響，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7厘，即有紀錄的歷史新高。

另外，現時大部份銀行一般新造H按封頂息率為3.5厘，今日1個月HIBOR已比銀行一般新造Ｈ按封頂息率高出逾1厘半。上周美國聯儲局雖然宣布暫停加息，不過美國通脹率與目標2％仍有一段距離，加上美國就業增長強勁，失業率仍保持低位，議息會議後公布的點陣圖亦預示年底前還會再加息兩次。

曹表示，不排除聯儲局最快於下月恢復加息以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍會繼續維持高水平，並將繼續高於H按封頂息率一段時間，銀行視乎自身資金成本及公司策略，仍有機會於下次聯儲局議息會議上調最優惠利率(P)，預計幅度約0.125至0.25厘。他建議，有意置業的人士在置業貸款時要小心管理利率風險，衡量自身可承擔的風險才入市。