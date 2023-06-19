會計師行削港今年IPO集資額至1800億元

環球新股表現疲弱，香港也不能幸免。有一間會計師行下調全年新股預測，料美國加息在第3季見頂，帶動資金流動及估值回升的前提下，全年宗數削10宗至100宗，集資額減少21.73%至1,800億港元，一旦息口走勢及中國刺激經濟措施出台不似預期，將審視情況調整預測，惟香港集資排名穩坐首五位「絕對無問題」，甚至有機會挑戰第三名。

有會計師解釋，港股市況疲弱，企業估值下行，特別是大型新股講求估值，若然市況不就，部分或延至明年上市，強調上市需求「只是延期」，而非消失。

該行指出，中國經濟復甦緩慢，當局或於7月中央會議推出更多刺激經濟指施，美國加息周期有望於第3季結束，而且本港新股平台FINI料第3季出台，再加上多項互聯互通機制改革，香港新股市場有望於第4季反彈，預期全年有5間特專科企掛牌，而首隻將於第4季登場。

至於GEM(前稱創業板)改革方面，有會計師預測，聯交所將於第3季就此進行諮詢，將聚焦為中小型企業提供融資渠道，並有望今年底前完成改革，屆時能進一步完善香港多層次資本市場結構。

總結上半年，本港有31隻新股上市，按年多7隻；集資總額微升約0.6%至178億港元，為過去10年以來低位，暫時排名全球第6，反超排名第7的印尼。