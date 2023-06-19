港交所夥FII年底舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會

香港交易所主席史美倫表示，港交所很高興與FII Institute和香港政府合作，將全球FII PRIORITY於2023年12月帶來亞洲。這個峰會與香港交易所的願景一致，致力促進各市場、經濟體、社會間的互聯互通，推動協作和創新，應對全球性挑戰。熱切期待並歡迎世界各地的專家和領袖來到香港，一起共建可持續未來。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇指出，互聯互通對建立市場韌性，創造機遇以及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。香港交易所一直致力扮演好連接東西方的超級聯絡人的角色，這個角色不僅塑造了香港自己的未來，也為香港的所有持份者塑造未來。 FII PRIORITY 亞洲峰會與香港交易所擁有相同的價值觀和願景，即連接、促進和推動我們的市場和社會繁榮，期待在年底與FII Institute共同舉辦他們的首屆亞洲峰會。