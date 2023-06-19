許正宇：正爭取讓港保險業於前海等地設保險售後服務中心

財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，港府正推動香港保險業持續發展，積極融入國家發展大局，包括正在爭取讓香港保險業盡快於南沙、前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援，並在此基礎上進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。

他提到，為促進大灣區保險市場互聯互通，剛推出跨境汽車保險「等效先認」安排，讓將會參與「港車北上」的香港車主，可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險。目前已有16間香港保險公司於市場推出「等效先認」產品，為香港車主提供更方便及全面的保險服務。

他又指，港府持續檢視和完善規管制度，包括已於2023年4月19日向立法會提交《2023年保險業(修訂)條例草案》，以期在2024年實施香港保險業的風險為本資本制度，提升保險公司的財務穩健狀況，緊貼國際標準。

另外，許氏指，近年透過為海事保險及專項保險業務推出利得稅寬減、完善監管保險集團的法律框架，以及擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍等措施，持續提升香港保險業的競爭力，包括為保險相連證券建立了專屬的規管制度，並推出先導資助計劃。這些措施為市場發展注入動力，至今促成4宗保險相連證券在香港發行，總發行金額達44億港元，為內地及海外地區因颱風、地震等天災所造成的損失提供保障。