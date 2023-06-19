美股休市　道期跌19點

美匯指數報102.38；港匯見7.8138；離岸人民幣(CNH)報7.1574；美元兌日圓報141.80；歐元處1.0940；英鎊報1.2820。金價報1,958美元。油價偏軟，布油報76.25美元，紐油處71.37美元。比特幣微跌至26,422美元。美股周一(19日)休市，道指期貨跌19點。

焦點數據：

22:00 美國6月NAHB房屋市場指數

-會計師行勁削港今年IPO集資額逾21%至1800億元。

-傳阿斯利康研分拆華業務在港上市，中國區總裁稱屬「謠言」。

-小米618全渠道累計支付194億人幣 惟股價跌逾1%。

-高盛降中國GDP預測至5.4%，因刺激措施選擇有限。

-野村下調中國今年經濟增長預測至5.1%。

-分析：內地業主買樓保值信念動搖，上海住宅交投銳減。

雙櫃台登場：

●雙櫃台模式今推出，參與公司高層現身撐場。

●財金官員：下一步研將人民幣櫃台納入南向港股通。

●歐冠昇：雙櫃台完善港人幣產品生態圈，加強離岸樞紐角色。

●人民幣櫃台若納入南向港股通，最快年底有雙幣新股掛牌。

香港經濟：

●港元拆息全線突破5厘，1個月升至5.02821厘。

●經絡：HIBOR仍有上升壓力，或挑戰歷史新高。

●許正宇：正爭取讓港保險業於前海等地設保險售後服務中心。

●港府歡迎沙特「未來投資倡議研究所」12月初在港首辦亞洲峰會。

●港交所夥FII年底舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會。

外地經濟：

●調查：英國利率飆升，倫敦樓售價下滑。

●駿利亨德森警告全球信貸緊縮風險上升。

企業消息：

●福特：美國仍無法與中國於電動車領域競爭。

●Stellantis將推歐製平價電動車，售價傳低於21.3萬。