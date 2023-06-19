美股休市 道期跌19點
2023年06月19日 16:28
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美匯指數報102.38；港匯見7.8138；離岸人民幣(CNH)報7.1574；美元兌日圓報141.80；歐元處1.0940；英鎊報1.2820。金價報1,958美元。油價偏軟，布油報76.25美元，紐油處71.37美元。比特幣微跌至26,422美元。美股周一(19日)休市，道指期貨跌19點。
焦點數據：
22:00 美國6月NAHB房屋市場指數
●港元人民幣雙櫃台模式正式推出，不過部分人民幣櫃台成交淡靜，港股持續向下。恒生指數失守兩萬點關口，全日跌127點或0.63%，報19,912點。https://reurl.cc/LA6qZe
-會計師行勁削港今年IPO集資額逾21%至1800億元。
-傳阿斯利康研分拆華業務在港上市，中國區總裁稱屬「謠言」。
-小米618全渠道累計支付194億人幣 惟股價跌逾1%。
●大行先後下調內地經濟增長預測，內地A股三大指數向下，滬綜指收報3,255點，跌17點或0.54%，成交額4,552億元人民幣。https://reurl.cc/v76Av1
-高盛降中國GDP預測至5.4%，因刺激措施選擇有限。
-野村下調中國今年經濟增長預測至5.1%。
-分析：內地業主買樓保值信念動搖，上海住宅交投銳減。
雙櫃台登場：
●雙櫃台模式今推出，參與公司高層現身撐場。
●財金官員：下一步研將人民幣櫃台納入南向港股通。
●歐冠昇：雙櫃台完善港人幣產品生態圈，加強離岸樞紐角色。
●人民幣櫃台若納入南向港股通，最快年底有雙幣新股掛牌。
香港經濟：
●港元拆息全線突破5厘，1個月升至5.02821厘。
●經絡：HIBOR仍有上升壓力，或挑戰歷史新高。
●許正宇：正爭取讓港保險業於前海等地設保險售後服務中心。
●港府歡迎沙特「未來投資倡議研究所」12月初在港首辦亞洲峰會。
●港交所夥FII年底舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會。
外地經濟：
●調查：英國利率飆升，倫敦樓售價下滑。
●駿利亨德森警告全球信貸緊縮風險上升。
企業消息：
●福特：美國仍無法與中國於電動車領域競爭。
●Stellantis將推歐製平價電動車，售價傳低於21.3萬。