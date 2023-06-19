【產經直播】中港假期前夕 一動不如一靜？
2023年06月19日 16:29
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美股上周五(16日)受壓，而港股連升3周後，周一(19日)亦同樣下挫，低開56點後，跌幅一度擴至321點，低見19,718點，其後跌幅逐步收窄，最終收跌127點，報19,912點，大市成交1,029億元。港股猛升一輪後，而家抖抖好正常？本港及內地分別於周四(22日)及周五(23日)假期休市，放假前股民都係咪多手？
港交所(00388)於周一正式推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，首批一共有24隻股份參與，當中包括多隻大型藍籌股，涵蓋科網股、本地地產股及金融股等等，但推出後人民幣成交較少，港交所亦表現疲弱，跌1%，而恒指亦見回吐，雙櫃台長期而言對港交所股價有冇幫助？
科網股亦隨大市向下，雖然「618」購物節正進行得如火如荼，但仍未能帶挈擁電商業務的京東(09618)、阿里(09988)，以及有售多款電子產品的小米(01810)，股價收市跌1%至2%，但有消息指，京東銳意20年內打造3間三萬億級的公司，可唔可以購物節完結前，趁低撈貨博報捷？
另一方面，據內媒報道，內地於近日將推出促進新能源車產業高質量發展政策舉措，而「造車新勢力」之一的理想(02015)於近日的家庭科技日活動公布，擬於年末發布旗下首款旗艦級純電動車-MEGA，並有信心將MEGA打造成50萬元人民幣以上的乘用車中銷量第一，消息刺激理想逆市升1%，其前景可望欣欣向榮？車股係咪蓄勢待發？
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