【產經直播】中港假期前夕　一動不如一靜？

美股上周五(16日)受壓，而港股連升3周後，周一(19日)亦同樣下挫，低開56點後，跌幅一度擴至321點，低見19,718點，其後跌幅逐步收窄，最終收跌127點，報19,912點，大市成交1,029億元。港股猛升一輪後，而家抖抖好正常？本港及內地分別於周四(22日)及周五(23日)假期休市，放假前股民都係咪多手？

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