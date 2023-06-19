環球醫療附屬13.55億人幣售基礎資產予中金公司

公司指，環球租賃已任命中金公司為ABS計劃項目管理人，中金公司將根據ABS計劃相關文件發行ABS，該ABS將於上交所上市及交易。為發行該ABS，中金公司已與環球租賃簽署出售協議。

基礎資產指環球租賃於基準日根據相關環球租賃融資租賃項目享有的權益，包括根據環球租賃融資租賃項目向承租人租賃相關租賃物業享有的全部債權；擔保該等債權的全部附屬擔保權益；清收、出售或以其他方式處置基礎資產的回收款；請求、起訴、收回或接受與基礎資產有關的所有應償付款項的權利；及來自有關基礎資產的承諾的利益以及主張基礎資產的一切權利及法律救濟權利。

緊隨支付代價後，環球租賃將不再擁有基礎資產的權益。預期集團於出售事項完成後將會實現損失淨額約3萬元，即出售事項所得款項淨額與基礎資產於出售協議日期的未經審核帳面值之間的差額。從出售事項收取的所得款項淨額將用於集團未來融資租賃交易。

於出售事項後，中金公司將隨之將基礎資產證券化，並在市場上為投資者推出ABS計劃。董事相信，於出售事項完成後透過ABS計劃將基礎資產證券化，將會加快公司資產的整體流轉量，並提升所帶來的整體收入。此外，出售事項將提前實現公司即將賺取的收入，而從出售事項收取的所得款項將為公司新項目的業務發展提供財務支持。