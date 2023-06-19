【新盤追擊】HENLEY PARK 盡享啟德機遇

如果喜歡市區的方便，同時又想追求綠化空間，兼且又能捉緊發展機遇，相信啟德區是不二之選。

港府致力發展啟德一帶，銳意打造為本港第二個核心商業區(CBD2)，區內匯聚商業、休閒、住宅於一身。美聯物業首席區域營業董事韋文俊指出，啟德發展計劃包括政府、機構及社區設施、住宅和商業，以及廣泛的休憩用地網絡，目前啟德生活區正步入收成期，當中郵輪碼頭、都會公園及啟德車站廣場等大型基建，亦相繼落成；而「重頭戲」啟德體育園，預計2024年峻工，佔地達28公頃，除了有多個運動場館外，還有零售餐飲設施，令啟德區的居住條件愈來愈吸引，潛力逐步浮現。

由恒基發展的HENLEY PARK，正座落啟德坊沐泰街8號，擁有國際臨海大型發展區優勢，項目位置更加臨海，同時享有維港和體育園的景致。HENLEY PARK共有6座住宅大樓，共740伙，戶型涵蓋開放式至3房，實用面積250至1558方呎，另設特色戶。

韋續指，東鐵線過海段通車後，利好啟德區樓市；加上啟德發展區內，不但有商業大廈、體育園、郵輪碼頭等購物旅遊設施，預料會創造龐大的住屋需求，區內樓價和租金都會上升，鐵路效應不容忽視，值得睇高一線。

HENLEY PARK交通四通八達，享鐵路優勢。由項目前往啟德站的步程只在10分鐘內。區內有多個娛樂消閒好去處，包括啟德嶄新的購物及辦公地標AIRSIDE，連接長1,500米地下購物街，亦有多個綠化空間，如啟德跑道公園、都會公園、啟德大道公園等。想知HENLEY PARK仲有咩咁正？即刻去片睇！