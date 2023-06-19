馬雲出山？早前「指點」淘天業務發展　另傳張勇卸任阿里舵手

自早前馬雲回國後不久，阿里巴巴隨即宣布了「1+6+N」的業務架構重組。新架構下，阿里巴巴集團作為控股公司，持有六大業務集團和其他業務公司，六大業務集團由各自的CEO和董事會(或同等管理機構)獨立運營。

在外界看來，這是阿里集團最高管理者張勇從業務到管理的全面放手。而張勇本人亦將親自擔任阿里雲智能業務的CEO。

不過，阿里的內部變動可能仍未結束。有報道指，張勇或將卸任阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官，未來將專注阿里雲的業務發展。而之後的繼任者，目前還不得而知。

在此之前不久，有傳剛回國的馬雲一手主導了阿里的分拆。據悉，他在近期召集了淘天集團各業務負責人進行一場內部會議。在該會議上，馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該「回歸淘寶」。

這意味着淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。多位員工判斷，淘寶的流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。

報道又引述多位阿里員工指，馬雲認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞和柯達舉例，認為一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

由於馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化。不少員工預計，「618」結束後，集團將迎來多項管理制度的改革。

是次溝通會出席的高層有淘天集團CEO戴珊，行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼，淘寶直播負責人程道放等。