二手減幅續擴大！鰂魚涌三房狂劈300萬沽出

二手樓愈劈愈勁，持貨約17年的長情業主遇上無睇樓即落票的誠意買家，狂減300萬元，以1,050萬元沽出鰂魚涌康景花園三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康景花園C座中層3室，實用面積約839方呎，三房間隔，有買家在沒睇樓下仍願意出票，終大減300萬，以1,050萬元售出，呎價約12,515元，原業主於2006年以約410萬元購入。

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九龍區

●美聯邵偉信指，荔枝角盈暉臺1座中高層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，獲區內客斥資780萬元承接自用，呎價約17,068元，原業主持貨近9年帳面獲利218萬元。

●利嘉閣余美寶稱，紅磡黃埔花園3期1座高層C室，實用面積約755方呎，套三房連士多房間隔，原先叫價1,228萬元，近日降價至1,129萬元，議價後售1,028萬元，呎價約13,616元。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城6月暫錄約3宗買賣，包括13座高層E室，實用面積約687方呎，原則套三房間隔，開價840萬元，議價後售820萬元，呎價約11,936元。

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新界區

●祥益黃慶德稱，屯門南浪海灣1座高層F室，實用面積約540方呎，兩房兩廳，原業主已移民，累減42萬元，用家即睇即買以658萬元購入，呎價約12,185元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區6月暫錄約20宗二手買賣，粉嶺花都廣場4座中層H室，實用面積約392方呎，開價約495萬元，議價後售483萬元，呎價約12,321元。

●中原何偉雄表示，大埔居屋富雅花園2座中層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約468萬元，其後減至430萬元，議價後以425萬元沽出，呎價約8,781元。

●中原劉德興指，粉嶺上水區6月暫錄約20宗二手買賣，粉嶺花都廣場4座中層H室，實用面積392方呎，開價約495萬元，議價後售483萬元，呎價約12,321元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山海濤居4座高層B室，實用面積約404方呎，兩房間隔，望海景，放盤7日，叫價680萬，減10萬元，獲買家以670萬元承接，呎價約16,584元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦泰苑E座低層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價650萬元，放盤兩個月，終售630萬元，呎價約9,692元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區6月錄約37宗二手買賣，按月跌約16%，迎海．星灣19座低層E室，實用面積約496方呎，開價約790萬元，議價後售772萬元，呎價約15,565元。

●中原朱偉源指，將軍澳君傲灣3座高層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，享海景，以822萬元易手，呎價約17,452元，新買家為同區換樓客。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋寶盈花園4座中層K室，實用面積約590方呎，三房間隔，零議價下在未補價第二市場以588萬元成交，呎價約9,966元。

●中原馬民昭指，將軍澳日出康城LP6第5座中層M室，實用面積約305方呎，一房間隔，以505萬元易手，呎價約16,557元，原業主於2018年10月以477萬元買入，帳面僅賺28萬元。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳中心8座低層H室，實用面積約541方呎，三房間隔，以886.8萬元成交，呎價約16,392元，屋苑現時有35個放盤，入場費由670萬元起。

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