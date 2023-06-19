戴德梁行料今年非住宅物業大額成交達500億

戴德梁行周一(19日)指出，香港在通關後已步向復常，惟投資者在高息環境下仍普遍審慎，加上借貸成本上升，市場上高回報物業選擇有限，使買賣雙方呈膠著局面。

本港於2023年上半年(截至今年6月15日)錄得成交金額達一億港元以上的非住宅物業買賣，暫共有31宗，總成交金額約181億港元，較2022上半年跌約45%，每宗平均成交金額近6億元。該公司預計，下半年該類大額成交，將較上半年爲多，料全年總金額約500億元。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄表示，物業價格在過去3年疫情期間已錄得一定調整幅度，對具實力的本地投資和有實際需要的自用買家來説，是入市和趁低吸納的好時機，故上半年以該兩類買家最爲活躍，當中，本地資金佔上半年交易額近半。

他續指，下半年投資市場走勢，絕對要視乎息口的變動，市場普遍認爲下半年息口最多再加四分之一厘至半厘，並將橫行一段時間，相信下半年自用買家將率先跑出，而手頭上較少物業但具資金實力的投資者亦可能抓緊機會在大市回升前撈底，推動下半年的交投活動。

以物業類別劃分，上半年以私人地盤成交佔比最大，佔整體成交金額超過三成，寫字樓和零售物業各佔總交易額約21%，而酒店物業成交佔比亦明顯趨升。

該行最新亦發表了《人才住房：香港的新興板塊》報告，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，過去十年，平均每年有超過5萬名來港專才及1.7萬名非本地大學生獲批簽證來港。雖然的外來人才在居港七年並成爲永久性居民後，可獲退還額外印花稅，但香港樓價仍是全球最高的城市之一，故部分專才待港期間更傾向選擇租住單位，包括共居生活空間和多戶型物業，相信該類新興板塊會繼續獲得投資者的青睞。