m18講場：投OneDegree寵物保　即向慈善組織捐款助毛孩

香港地唔少好心人，為拯救「毛孩」出盡12分力，惟維持動物救援行動並不容易，慈善組織「阿棍屋」日前「告急」。主打寵物保險的虛擬保險公司OneDegree隨即發起愛心援助，推出投保優惠及加碼捐款，期望可以眾志成城，齊齊守護「毛孩」！

該公司表示，每份以推薦碼「LETSHELP」成功投保寵物保險「毛價保」的保單，公司將向阿棍屋捐款100港元，投保人亦可享有首年保費七五折優惠。每一篇呼籲捐款帖文的公開分享，OneDegree將加碼向阿棍屋捐款10元，以助喚起公眾對事件的注意。

OneDegree副行政總裁周美華(Emily)就話，公司3年前開業，首推產品便是保障寵物的「毛價保」，而且一直關注動物福利，好明白以一己之力捐款只能解決燃眉之急，所以希望透過有關行動，令更多人關注到動物保護組織嘅需要，召焦更多有心人嘅支持，齊齊建立對有家、無家動物更友善嘅社會。

阿棍屋創辦人謝婉儀好感謝OneDegree今次雪中送炭，以及所有伸出援手的熱心人士，令我們深深感受到愛護動物界別的愛心。阿棍屋善行動物診所一直做到「零收費」，盡力醫治每一隻送到來診所的受傷流浪動物，惟藥物、租金、職員薪金等等都所費不菲，近期捐款大幅減少，加上兩座動物收容中心面對新租約加租等問題，令營運雪上加霜，目標在三個月後重啟阿棍屋善行診所的服務，同時力保現時正被照顧的動物們能繼續安好。

毛孩要流浪已經好慘，如今有好心人拯救佢哋，希望有關機構能解順利渡過難關。說好香港故事之餘，仲可以「做好香港的故事」。