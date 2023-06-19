中遠海運港口就購德國漢堡港碼頭目標公司與當局修訂新協議

根據該行政法令及與該部門商討後，於2023年6月19日(交易時段後)，國龍(作為買方)、該公司(作為買方的擔保人)及HHLA(作為賣方)(i)修訂及重述購股協議(經修訂及重述之購股協議為「經修訂及重述購股協議」)；及(ii)訂立一份在股東協議基礎上進行若干修訂之股東協議(「經修訂股東協議」)。

經修訂及重述購股協議之主要條款概要載述如下。

根據經修訂及重述購股協議，HHLA同意出售且國龍同意購買：

(1)目標公司1,924,230股股份(佔目標公司註冊股本的24.99%)(「銷售股份」)；及

(2)目標公司結欠HHLA之8,000萬歐元股東貸款未償還金額的24.99%(「交割股東貸款」)，其方式是國龍加入HHLA與目標公司之間的股東貸款協議。

於經修訂及重述購股協議項下擬進行之交易完成(「交割」)後，國龍及HHLA將分別擁有目標公司24.99%及75.01%的股權。

作價

於交割時，國龍將向HHLA支付︰

(1)出售銷售股份之作價，金額為4,641萬歐元；及

(2)收購交割股東貸款之作價，金額相等於：(i)交割股東貸款之面額；及(ii)截至2020年12月31日目標公司根據HHLA與目標公司訂立的集團清算協議結欠HHLA之金額的24.99%(即24,446,546.68歐元)的利息，相關利息按自2022年1月1日起至交割當日止期間的歐洲

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