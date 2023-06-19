新盤UPDATES：多個市區新項目推售應市
2023年06月19日 22:04
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一手市場掀起推盤潮，多個市區盤同期推售，其中兩盤於周一(19日)不約而同上載樓書。啟德HENLEY PARK設於銷展廳的示範單位已經曝光，發展商預告日內將會開價。而土瓜灣項目最快周二率先開放示範單位予傳媒預覽。
●啟德HENLEY PARK示範單位及樓書同日曝光
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周一(19日)已上載樓書。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤預計短期內會對傳媒開放現樓單位，部署日內開價，最快下周開售。項目提供740伙，由兩座樓高31層的高座大樓及4座樓高5層低座大樓組成，全盤實用面積由250至1,558方呎，戶型涵蓋開放式戶至三房戶。戶型分布上，開放式戶佔87伙，一房佔412伙，兩房佔170伙，三房佔71伙。據樓書所見，最細單位包括1A座標準樓層的H室，實用面積250方呎，開放式間隔。
●土瓜灣明雋上載樓書 最細特色戶由207方呎起
佳明集團控股(01271)旗下土瓜灣明雋，已上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目為一幢樓高22層的住宅大樓，提供76伙。全盤單位實用面積由207至260方呎，開放式戶型及一房戶型各佔38伙。每層設4伙，並提供兩部升降機。最細單位屬特色戶，為3樓D室，實用面積207方呎，連70方呎平台，開放式間隔。發展商表示，項目示範單位及銷售中心設於尖沙咀鐵路大廈地下，預計於短期內開放予公眾參觀。
●何文田站瑜一．天海連平台特色戶售3,383萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(19日)以3,383.15萬元售出連平台特色戶，為第1A座1樓D室，實用面積953方呎，三房一套連儲物室間隔，連519方呎平台，呎價為35,500元。據悉，瑜一系列項目自今年3月開售至今，已累沽417伙 ，套現逾70億元。
●大埔林海山城連花園戶2,393萬元招標沽
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(19日)透過招標售出第11座地下A室，實用面積1,293方呎，設有兩個睡房，客廳連接269方呎花園，另設私人升降機大堂，成交價2,393.1萬元，呎價約18,508元。該買家採用210天現金付款計劃入市，並享提前付清樓價現金回贈。
●大埔白石角University Hill第2B期連天台戶呎價約20,427元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新招標沽出優景閣第2座16樓A3室，實用面積 288方呎一房，連228方呎天台，以588.3萬元成交，呎價約20,427元。
●大埔白石角朗濤兩房呎價約21,450元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(19日)以1,615.2萬元售出第1座3樓D室，為實用面積753方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約21,450元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價18,800元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(19日)以招標形式沽出E座地下21室，實用面積269方呎，一房連衣帽間間隔，連81方呎私人花園，成交價505.72萬元，呎價為18,800元。
●將軍澳海茵莊園月內暫累沽11伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(19日)接連售出兩伙，共涉逾857萬元。其中，1座25樓A6室，為實用面積215方呎的開放式戶，以440.9萬元售出，呎價約20,507元。發展商表示，該盤於本月至今已售出11伙，套現逾5,800萬元。