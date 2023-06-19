新盤UPDATES：多個市區新項目推售應市

一手市場掀起推盤潮，多個市區盤同期推售，其中兩盤於周一(19日)不約而同上載樓書。啟德HENLEY PARK設於銷展廳的示範單位已經曝光，發展商預告日內將會開價。而土瓜灣項目最快周二率先開放示範單位予傳媒預覽。

●啟德HENLEY PARK示範單位及樓書同日曝光

●土瓜灣明雋上載樓書 最細特色戶由207方呎起

●何文田站瑜一．天海連平台特色戶售3,383萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(19日)以3,383.15萬元售出連平台特色戶，為第1A座1樓D室，實用面積953方呎，三房一套連儲物室間隔，連519方呎平台，呎價為35,500元。據悉，瑜一系列項目自今年3月開售至今，已累沽417伙 ，套現逾70億元。

●大埔林海山城連花園戶2,393萬元招標沽

●大埔白石角University Hill第2B期連天台戶呎價約20,427元

●大埔白石角朗濤兩房呎價約21,450元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價18,800元

●將軍澳海茵莊園月內暫累沽11伙