東方日報B1：人幣櫃台靜 港股跌市「贈興」
2023年06月20日 00:02
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港幣─人民幣雙櫃台模式首日登場，港交所董事會成員及部分參與雙櫃台的企業高層參與啟動儀式。
港幣－人民幣雙櫃台模式首日登場，惟恒生指數跟隨外圍回落，失守兩萬點關口，收跌127點。一如市場預期，24隻雙櫃台證券的人民幣櫃台交投較弱，成交僅1.62億元人民幣(約1.77億港元)，佔港股全日成交1,031.52億元比例僅0.17%；而港幣櫃台成交額則為250億元。
香港交易所(00388)表示，雙櫃台模式在啟動首日交投順暢，市場歡迎這項為客戶提供更多選擇，並支持人民幣國際化進程的新舉措。
該所行政總裁歐冠昇指，在未來10年，人民幣國際化進程會在全球市場中扮演更重要的角色，港交所很高興在構建流動性充裕、買賣方便的人民幣產品生態圈方面又邁出一步。他指雙櫃台模式將豐富人民幣產品，為投資者提供更多交易選擇，也為企業提供了一個利用香港離岸人民幣資金池的渠道。
雙櫃台模式被視為香港促進人民幣國際化的重要舉措之一，不但港府高層官員、港交所董事會成員現身啟動儀式，部分參與雙櫃台的企業高層也親自撐場，包括李寧(02331)創始人李寧、新鴻基地產(00016)主席郭炳聯、吉利汽車(00175)行政總裁桂生悅均有出席。
有財金官員直言，將人民幣計價證券納入南向港股通是短期優先工作，讓內地投資者可以直接用在岸人民幣交易，並且強調港府決心拓闊人民幣跨境流動渠道，提供更多投資和風險管理產品，升級相關基礎設施，建設更活躍的離岸人民幣生態系統。
「北水」愛股騰訊控股(00700)及中國平安(02318)的人民幣櫃台較受市場歡迎，分別錄得119宗及54宗成交，涉資3,662.47萬元人民幣及1,699.65萬元人民幣；成交額最少是長城汽車(02333)，只有約1.66萬元人民幣。以成交宗數計，比亞迪股份(01211)、安踏體育(02020)及李寧則最弱，人民幣櫃台全日均只錄得一宗成交，避免了首日「捧蛋」。
人民幣櫃台較港元櫃台大多數溢價，最多達0.7%，但有4隻出現折讓，其中商湯(00020)跌0.43%，其人民幣櫃台(80020)則微升0.24%；香港交易所(00388)跌1.19%，人民幣櫃台(80388)則揚0.69%；比亞迪股份(01211)跌0.22%；其人民幣櫃台(81211)漲0.06%。
回看整體港股表現，恒生指數低開56點之後，一度重上兩萬點，其後跌幅逐步擴大，最多跌321點，收市仍跌0.63%，報19,912點。國企指數跌56點或0.83%，報6,776點；科技指數跌55點或1.3%，報4,178點。南下「北水」轉為淨買入71.05億元。
另一方面，總部設於沙特的「未來投資倡議研究所」，與港交所及港府合作，於今年12月7至8日在港首次舉辦「PRIORITY」亞洲峰會。歐冠昇指，峰會與港交所連接、促進和推動香港市場和社會繁榮的願景相同，而港交所一直積極扮演連接東西方的超級聯絡人的角色，塑造香港的未來，也為香港的所有持份者塑造未來，而互聯互通對建立市場韌性、創造機遇及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。