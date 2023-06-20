林嘉麒：中港股市仍待政策推升

恒生指數由5月底低位18,234點反彈至上周五高位20,155點計，半個月升了1,921點，升幅約一成，主因投資者憧憬國家政策出台。發改委自上周三表示，將在現有政策基礎上，研究出台更大力度吸引外資的政策措施，並及時協調解決外資反映的問題和合理訴求，為其投資和經營提供便利，「南水」迅即北上加倉，短時間淨流入二百多億元，加上美國國務卿布林肯訪華，市場憧憬中美關係緩和下，A股和港股在期望中反彈。

不過，中美高層會面成果未明，加上吹風會後未見發改委有所行動，短線投資者選擇先行離場也是正常。儘管恒指昨日調整，失守兩萬點大關，即市也曾跌超過300點，惟恒指於跌近50天平均線附近企穩反彈，近兩個交易日反映出初步除了100天線有阻力外，50天線也有支持，代表投資者也未需要看得太淡。

憧憬內地擴消費吸外資

事實上，發改委上周五已表示，當前市場需求不足、內生動力有待增強，下一步將抓緊制訂出台恢復和擴大消費的政策，穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設，大力推動新能源汽車下鄉。商務部早前也表示，在今年6至12月統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，聚焦全鏈條促進汽車消費。這些消息不但繼續支持新能源汽車板塊，而且令投資者對國策的憧憬未完。

同時，上周的吹風會曾提及更大力度引資政策，研究出台更大力度吸引外資政策，合理縮減外資准入負面清單，以及進一步做好外商投資促進和服務，繼續舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司在華投資和地方招商引資提供平台。

近期海外多個外企高管密集訪問中國，上周有微軟創始人蓋茨，早前有特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克抵達上海，而在此前後，蘋果公司(Apple Inc.)、星巴克、賽諾菲、英特爾及西門子等多個跨國企業高管也相繼來華。因此，可以相信「吹風會」不只是齋講，更可以期待的是未來有更多利好政策，問題只是對投資者來說有多大利好，能否吸引資金繼續流入股市。

雙櫃台對成交刺激有限

不過，港股投資者亦甚有經驗，相信短線仍不會對「雙櫃台」帶動日均成交有太多憧憬；長線而言，中港互聯互通的發展成效所帶來的刺激才顯著。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)