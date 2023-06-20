道指期貨跌90點　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.23%，報102.48；港匯見7.816；離岸人民幣(CNH)報7.163；美元兌日圓處141.93；歐元報1.0923，英鎊報1.2794。金價處1,950.31美元。布油報76.09美元，紐油報71.33美元。比特幣升1.6%，報2.67萬美元。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水15點。

●美國假期，金融市場休市。道指期貨最新跌約90點。

●英國富時100指數收報7,588點，跌54點或0.71%；德國DAX指數收報16,201點，跌156點或0.96%；法國CAC指數收報7,314點，跌74點或1.01%。

●6月恒生指數夜期收報19,913點，升17點，高水0點，成交6,152張。

●紐約期油收報每桶71.51美元，跌0.42美元或0.6%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.09美元，跌0.52美元或0.7%。

●現貨金曾低見每安士1,947.6美元，跌9.8美元或0.5%。

●巴菲特增持五大日本商社，三菱商事漲5%，三井物產及九紅雙雙升逾4%，伊藤忠商事及住友商事分別升2.35%及2.32%。

●內地樓市受壓 上海深圳二手盤增 減價有幾誇張？

●布林肯否認經濟上與華脫鈎 強調供應鏈多元性

●日本麥當勞加價！東京、大阪等分店下月中起最多加5元

●東方日報B1：人幣櫃台靜 港股跌市「贈興」

●【東方日報產評】港股流動性不改 雙櫃台猶如花瓶