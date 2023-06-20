市場過熱迹象？航企大手採購　空巴奪500架飛機大單

後疫情時代各行各業開始展開復甦之路，全球航空業境況在不足一年間，已從死氣沉沉回復至生氣勃勃。外媒報道，有航空公司大手採購飛機，把握行業復甦商機，不過市場被指出現過熱迹象。

印度民航公司IndiGo周一(19日)同意購買500架空中巴士(Airbus)的SE噴射式飛機，打破印度航空公司(Air India)幾個月前創下的紀錄，這些飛機將在2030至2035年之間交付。IndiGo行政總裁Pieter Elbers指，「這只是開始，未來還有更多。隨着印度和印度航空市場的增長，這是我們下訂單的正確時機。」此外，今年較早時，瑞安航空控股(Ryanair)和沙特初創公司Riyadh Air宣布大額採購近1,500架飛機。

另一方面，Airbus在疫情後面對重建生產的問題，並將10年中期目標推遲到2026年，但行政總裁Guillaume Faury表示，與下一個10年開始的交付時間表相比，供應中斷是一個相對短期的問題。

雖然業內高層紛紛展示企業實力，但行業資深人士警告指，市場有過熱迹象。有分析人士擔心，航空公司可能過度訂購噴射式飛機。

卡塔爾航空行政總裁Akbar Al Baker形容，「玩家」以大量飛機湧入市場，他只希望他們是正確的。飛機租賃先驅兼Air Lease Corp聯合創辦人Steve Udvar-Hazy指，這有點羊群心理，在經濟或現實中都不合理。他談到業界採購飛機狂潮時指，「他們就像糖果店內的孩子，這就是航空業。」