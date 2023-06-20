瑞士寶盛：亞洲生活成本全球最貴　星洲排第1　香港跌至...

全球生活成本飆升，瑞士寶盛(Julius Baer)發布第四期《全球財富及高端生活報告》，物價按美元計算平均上升6%，按當地貨幣計算則上升13%，數據反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷攀升。全球城市排名方面，新加坡由第5名躍升至第1名，首次位列指數榜首；而去年位居首位的上海及香港則排名第2及第3位。

亞洲連續4年蟬聯生活成本最高地區榜首，反映亞洲作為財富和高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。

指數分析全球25個主要城市一籃子商品和服務價格，追蹤各大城市在維持高淨值「美好生活」方式的相對成本。

疫情期間抑壓已久的消費需求急劇增加，推動奢侈品包括葡萄酒和威士忌，以及豪華汽車和酒店服務。隨着旅遊和娛樂需求激增，酒店套房、商務艙機票和高級餐飲的價格均顯著上漲。

香港方面，指數中的商品和服務價格按當地貨幣計算平均上漲約13%。隨着旅遊需求回升，酒店業面臨較其他城市更高昂的營運、食品及人力資源成本，因此酒店客房(+102%)及高級餐飲(+45%)錄得最大的升幅。汽車價格按年上漲30%。雖然居住成本下降2%，但香港樓價仍然冠絕全亞洲，並為全球第2高。此外，香港亦是全球法律服務費用最高的城市。

雖然新加坡的平均物價升幅在亞太地區並非最大，但當地過半高端生活指數項目價格在亞太地區位列首3位。高級餐飲和高級威士忌的價格分別較地區平均水平高33%和24%，而商務艙機票的平均價格則高出44%。作為疫情期間最早重開邊境的亞洲地區之一，新加坡廣受新移民歡迎。新加坡住宅物業的需求量極高，徵收懲罰性稅收的汽車和基本醫療保險的價格分別較全球平均水平高133%和109%，汽車價格方面亦貴絕全球。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯(Mark Matthews)認為，香港和新加坡都是亞洲的貿易和商業中心。長期以來，新加坡獲公認為宜居、穩定和國際化的大都市，並正力爭成為全球領先財富中心。金融監管機構和政府為吸引高淨值人士一直堅定推行各項政策並已取得顯著成效，截至2022年底的家族辦公室數量較上一年大增一倍。

鑑於香港背靠完全復常的中國內地，國際貨幣基金組織(IMF)預測香港經濟今年將增長3.5%。香港最近更為符合資格的家族辦公室投資提供具吸引力的稅務寬減安排，吸引富裕人士來港落戶。