【高盛推介】阿里美團連日獲資金趁低吸納
2023年06月20日 11:40
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：香港市場昨日(19日)正式推出港幣、人民幣雙櫃台模式，當中阿里巴巴及美團為首批人民幣雙櫃台證券之一。近日大市高位回吐，科網板塊也跟隨回調。阿里昨日失守90港元水平，今(20日)早繼續回調。現報88.25元，跌約1.6%。
美團現報132.6元，跌約3.2%，跌幅較大市深。美團公布，今年「閃購618」活動中，多個品類銷售額錄得按年3位數以上的增長。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五及本周一共錄得約1,310萬元資金流入。淡倉於上周四及上周五共錄得約600萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
美團方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。淡倉於上周四至本周一共錄得約1,140萬元資金流入。
投資者如看好阿里，認購證方面的低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(29321)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(67042)，遠牛選擇可留意阿里牛(66932)，與現價有約3及5元收回距離。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.4倍，低面值、高槓桿。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.3倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里牛67042，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率16倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛66932，收回價83元，行使價81.5元，換股比率100，槓桿比率12倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿5.4倍，中期、輕微價外。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.8倍，低面值、高槓桿。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.7倍，相近收回價熊證槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意美團購(16519)。中年期選擇可留意美團購(16484)，時間值損耗較低。長期選擇可留意美團購(17399)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(65999)，與現價有約15元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，中年期，時間值損耗較低。
美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.7倍，長年期。
美團牛65999，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿8.5倍，屬2個月以上最高槓桿產品之一。
美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率12.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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